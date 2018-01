Madonna y su hija causan revuelo en Instagram por fotografía de año nuevo

Madonna y Lourdes León han causado polémica en Instagram en donde se puede apreciar a Lourdes, la hija de la “Reina del Pop” con los brazos en alto y exhibiendo su vello, tal como lo hiciera su madre hace aproximadamente dos años.

Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el Ene 2, 2018 at 1:37 PST

Madonna de 59 años de edad ha manifestado siempre el apoyo hacia su hija Lourdes de 21 años de edad, la “Reina del Pop” escribió en su cuenta de Instagram:

"¡We are ready for you, 2018!"