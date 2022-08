Madonna se une a Beyoncé en el remix de 'Break My Soul'

'Break My Soul (The Queens Remix)' ha causado gran furor entre los fanáticos de la música pop.

Gran furor se vivió el día de ayer en redes sociales luego de que Beyoncé sorprendiera a sus fieles fanáticos con el lanzamiento de ‘Break My Soul (THE QUEENS REMIX)’ junto a Madonna, siendo esta su primera colaboración de las dos dentro de la industria musical.

Cabe destacar que no se trata de una colaboración inédita, esto debido a que la cantante solo incluyó algunos fragmentos de ‘Vogue’, tema que “La Reina del Pop” lanzó en 1990 y que se convirtió en uno de los sencillos más icónicos de su variada y extensa discografía.

Tal y como se esperaba, ‘Break My Soul (THE QUEENS REMIX)’ enloqueció a los fans y no solo por el simple hecho de contar con la colaboración de la cantante Madonna, sino porque le rinde homenaje a icónicas mujeres negras como Rihanna, Nicki Minaj, Lauryn Hill y Aretha Franklin, entre otras.

'Renaissance', lo nuevo de Beyoncé

La cantante estadounidense regresa a la música tras seis años de ausencia con 'Renaissance', su séptimo álbum de estudio.

‘Break My Soul’ es el primer sencillo de ‘Renaissance’, nombre que recibe la séptima producción discográfica de Beyoncé y con la que marca su regreso a la música desde 2016, año en el que se lanzó el disco ‘Lemonade’ y con el que se dio una pausa para colaborar con Jay-Z y Disney en ‘Everything Is Love’ y ‘The Lion King: The Gift’ respectivamente.

Contiene 16 nuevas canciones y ha sido un rotundo éxito en las plataformas digitales. De igual modo, la portada del album ha causado gran furor entre los fieles fanáticos debido a que muestra a la cantante posar totalmente desnuda sobre un majestuoso caballo luminoso.

Te puede interesar: Beyoncé anuncia su regreso a la música con 'Break My Soul'

¿Por qué Beyoncé es tan famosa?

Hoy en día, la esposa de Jay-Z goza de gran popularidad a nivel internacional.

Beyoncé se hizo famosa gracias a su talento para el canto, baile y composición. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la cantante inició su carrera artística desde muy temprana edad pero cobró reconocimiento internacional hasta que formó parte del grupo ‘Destiny's Child’ y en 2003 se lanza como solista.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales