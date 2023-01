Madonna se presume vestida de la virgen y causa indignación en Internet

Las nuevas fotos utilizadas dentro de la revista Vanity Fair han causado controversia en redes sociales.

Madonna se ha convertido en blanco de duras críticas en las redes sociales por presumirse caracterizada de ‘La Dolorosa’, una advocación de la Virgen María muy popular en todo el mundo,en la portada del próximo mes de febrero de la revista estadounidense Vanity Fair.

Posando ante la cámara de Luigi & Iango, la cantante se deja retratar usando el atuendo que caracteriza a esta figura religiosa. Sin embargo, este proyecto artístico no solo se limita a replicar la imagen de la madre de Cristo sino que también protagoniza una versión femenina de la escena de La Última Cena.

La cantante posó caracterizada como 'La Dolorosa', una de las advocaciones más famosas de la Virgen María.

Como era de esperarse, las nuevas fotos de “La Reina del Pop” han dividido opiniones en las redes sociales. Algunos aseguran que se trata de una representación moderna del arte sacro mientras que otros mencionan un posible caso de blasfemia hacia la religión católica.

Tacha de hipócrita a la iglesia católica

Las nuevas fotos de la cantante han escandalizado a los cibernautas.

Al ser cuestionada sobre su relación con la iglesia católica, Madonna aseguró que lo único que lamenta es que no sepan apreciar su arte: “Fui educada en la religión católica y me di cuenta de que si la Iglesia no era capaz de percibir mi trabajo como artista como algo positivo, entonces ese era su problema”.

De igual modo, la cantante, quien celebra 40 años de carrera musical con un tour, mencionó que su labor como artista se podía comparar con el de Jesús: “No comprenden que mi labor como artista une a la gente, le daba libertad de expresión y unidad. Era un espejo de las enseñanzas de Jesús y del cristianismo, así que los que me atacaron eran unos hipócritas”.

¿Cuándo debutó Madonna?

Hoy en día, la cantante es considerada un ícono de la música a nivel global.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Madonna inició su carrera artística en 1982 y desde el principio logró convertir su estilo en una moda femenina de la década de los 80’s. Hoy en día es un referente de la música y es llamada por muchos como “la reina del pop” debido a su impacto cultural.

Fotografías: Redes Sociales