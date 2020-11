Madonna se niega a trabajar con algunos artistas por una extraña razón

Madonna se negó a trabajar con David Guetta por una extraña razón/Foto: PopCrush

Si hay algo con lo que Madonna está obsesionada, son los signos zodiacales. La ícono del pop fue acusada de negarse a trabajar con el DJ francés David Guetta después de descubrir que era un Escorpio.

Y ahora el letrista Sir Tim Rice, de 76 años, que hizo la exitosa película Evita con Madonna o Madge como él la llama, reconoce que fue rechazado por la misma razón.

Tim dice: “No es de extrañar que Madge no se haya puesto en contacto conmigo desde la película de Evita en 1996, porque yo también soy un humilde Escorpio”.

Sir Tim Rice trabajó con la cantante Madonna en la cinta "Evita". Pero la famosa tuvo algunos conflictos con el artista británico/Foto: Media Parents Blog

“Madonna es Leo, conocida por su terquedad, ambición y honestidad, prefiere hacer las cosas a su manera y, a veces, se encuentra con otros con una gran oposición cuando se cuestiona esta preferencia”, declaró.

Añadió el artista: “Los escorpio, en cambio, se caracterizan por la timidez, la fuerza de voluntad y el talento artístico. Misterioso e interesante, rara vez disfrutamos de tomar el centro del escenario, prefiriendo manejar nuestro trabajo detrás de escena. Cuan cierto".

Tim dice que Madge, de 62 años, estuvo a la altura de su signo zodiacal al ignorar su dirección en el set, aunque admitió que estaba "total y absolutamente intimidada" por él y Andrew Lloyd Webber.

Y agrega: “Los escorpio no creen en la astrología; francamente, creemos que es un montón de zapateros. Esto podría explicar por qué se ignoró mi solicitud tentativa de que Mad-onna no cantara Another Suitcase in Another Hall en la película".

Madonna no trabajó con David Guetta por ser un Escorpio

El mes pasado, DJ Guetta, de 53 años, contó cómo Madonna había estado ansiosa por trabajar con él después de que ganó un Grammy en 2011 por el remix de su canción Revolver.

Pero las cosas empeoraron durante el almuerzo después de que Guetta reveló que era un Escorpio. Él dijo: “De repente, ella hace una mueca y me dice: 'Lo siento, no vamos a poder trabajar juntos. Fue un placer conocerte. ¡Adiós!'"

También te puede interesar: Madonna lo muestra “casi” todo en Instagram

Parece que para Madonna los signos zodiacales son muy importantes. ¿Crees que la cantante hubiera hecho un buen trabajo con estos artistas que rechazó? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.