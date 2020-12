Madonna se hace su primer TATUAJE a los 62 años ¿qué se tatuó? ¡Mira las fotos!

Madonna se hace su primer TATUAJE a los 62 años ¡Mira las fotos!

¡Madonna ha sorprendido a sus fans! Con 62 años la icónica cantante se ha realizado su primer tatuaje y acudió a Instagram para presumirlo el pasado lunes 7 de diciembre.

Pero Madonna no se tatuó cualquier cosa, sino que fue un tierno gesto a lo que ella más quiere en el mundo: sus hijos. Checa las fotos del nuevo tatuaje de la cantante que te presentaremos en La Verdad Noticias.

Madonna se hizo un tatuaje en honor a sus seis hijos

Madonna le confió el trabajo al tatuador East en el Shamrock Social Club de West Hollywood. En su historia de Instagram, East compartió la publicación de Madonna, llamándola "La reina del pop".

En las fotos Madonna, que llevaba un cubrebocas, habló sobre su tatuaje con East y se tomó de la mano con un amigo mientras llevaban a cabo el trabajo. Ella también compartió fotos del estudio de tatuajes.

Así quedó el tatuaje de Madonna

El producto final apareció en la muñeca de Madonna y presentó un dulce tributo a sus hijos. La tinta decía simplemente, "LRDMSE", la primera letra del nombre de cada uno de sus hijos. Recordemos que Madonna es mamá de Lourdes de 24 años, Rocco de 20, David de 15, Mercy de 14, Stelle de 8 y Estere de 8 años.

Madonna tituló su publicación "Inked for The Very First Time", un aparente guiño a su éxito de 1984, "Like a Virgin", que presenta la letra "Like a virgin / Touched for the very first time”.

El tributo del tatuaje de Madonna a sus hijos se produjo aproximadamente una semana después de que les diera a los fanáticos un raro vistazo de ellos en una publicación de Instagram. En el video, Madonna posó y abrazó a todos sus hijos y escribió en la publicación que el clip era "un hermoso recuerdo".

