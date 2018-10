Madonna se burla del look de Maluma

Días atrás, el radical cambio de look de Maluma con el que hoy lo podemos ver presumiendo una cabellera en un tono rubio platinado, fue tema de conversación y controversia entre todos sus seguidores quienes tenían opiniones divididas entre si le favorecía el look o no.

Ahora, una de las personalidades que se sumó a 'la burla' por el extravagante look del cantante fue la mismísima Madonna, quien por medio de redes sociales mandó un mensaje al intérprete de 'Felices los 4'.

“Rubia, ¿estás trabajando?” a lo que Maluma respondió: Qué crees?”

Madonna escribió en la foto de Maluma

El más emocionado al leer este mensaje fue ni más, ni menos, que Maluma, pues seguro no se esperaba que ‘La Reina del Pop’ estuviera al pendiente de sus redes sociales.

Madonna y Maluma