Madonna revela papeles famosos en películas que rechazó

La película de Madonna no es solo un rumor, está en la lista de tareas pendientes de la Reina del Pop. Simplemente no lo llames "película biográfica".

La veterana del pop se detuvo en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon para una entrevista que exploró su pasado y miró hacia su futuro.

Ese futuro incluiría una “autobiografía visual”, confirmó con su mejor acento inglés tallado, además de la pelicula que está a punto de estrenar.

Universal lo intentó y falló. El estudio le envió un borrador del guión, que ella describió como "la basura superficial más espantosa que jamás haya leído". Y el estudio eligió a un “misógino total”, en sus palabras, para dirigir.

"¿Por qué esta gente haría una película sobre mi vida?", Continuó. "No hay nada cierto en el guión, el tipo que lo está haciendo no comprende a las mujeres, no aprecia a las mujeres, no respeta a las mujeres".