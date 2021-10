Madonna recrea la sesión de fotos final de Marilyn Monroe

Las sombras de Marilyn Monroe marcan la nueva sesión de portada de Madonna para la revista V , un tributo a "The Last Sitting" de Bert Stern, la última sesión de fotos en la que Monroe participó en 1962 antes de su prematura muerte a los 36 años.

Recién salido del lanzamiento de su película documental sobre el concierto Madame X Paramount + que narra la gira que apoyó su decimocuarto disco de estudio del mismo nombre, la Reina del Pop apareció en el último número de la revista V con una clara inspiración de la fallecida actriz.

Para la entrevista, la cantante Madonna habló de todo, desde su carrera de 40 años y contando hasta cómo mantiene viva la energía para la música pop.

Las fotos de Madonna

La cantante recreó las fotos de Marilyn

El fotógrafo Steven Klein compartió algunas ideas sobre cómo inspirarse en "The Last Sitting", y declaró de antemano que no deseaban simplemente recrear las fotos.

“Cuando le envié las fotos a Madonna, realmente la cautivó la fragilidad incandescente de Marilyn en ese momento de su vida”, dijo Klein. “Decidimos buscar una suite de hotel e intentar capturar el vínculo entre una estrella y la cámara, el misterio y la magia de esta colaboración creativa. Esperamos haberle hecho justicia al gran trabajo de Bert Stern y Marilyn Monroe ”.

Con pieles caras, maquillaje glamoroso y un peinado que captura a la perfección a Monroe, Madonna recreó muchas de las poses y tomas icónicas de "The Last Sitting", rindiendo homenaje a un ícono de la cultura pop en el que sin duda se ha inspirado su carrera a lo largo de los años. .

Más adelante en la entrevista, Madonna compartió elogios por el último esfuerzo de estudio de Kanye West , Donda , proclamando que fue el único disco reciente que la inspiró artísticamente porque no cree que muchos artistas estén "trabajando hacia el fracaso" como él.

“No puedo decir que estoy de acuerdo con toda su política y la forma en que piensa de las mujeres, o de las personas solteras que tienen sexo, o de la comunidad gay. Pero su trabajo está al filo de la navaja, es inspirador y es raro ”, dijo Madonna.

“Todo el mundo estuvo esperando tanto tiempo a que saliera su disco y, finalmente, cuando salió, también salió el disco de todos los demás. Y todavía se destacó ".

