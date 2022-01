Madonna recibe fuertes críticas por el “exceso” de cirugía en su retaguardia

La cantante ha sido criticada por el exceso de cirugías en su cuerpo/Foto: El universal

Madonna compartió en su cuenta de Instagram una ardiente sesión de fotos donde dejó ver su retaguardia mientras usaba un atrevido outfit en color negro y con detalles en dorado. Sin embargo, los haters de la Reina del Pop criticaron que el trasero de la estrella luce con “exceso de cirugía”.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la estrella de la música de 63 años de edad constantemente recibe comentarios negativos por las fotografías que comparte en sus redes sociales. No solo porque son demasiado atrevidas, sino porque supuestamente están demasiado editadas.

En diversas ocasiones Madonna ha sido acusada de usar mucho Photoshop en sus fotos, incluso en sus selfies, donde en algunas imágenes aparece sin ninguna imperfección en el rostro, pero en la vida real, la “Material Girl” luce algo diferente.

¿Madonna se operó el trasero?

La artista fue criticada por su trasero/Foto: Instagram

En las instantáneas se ve a la intérprete de “Like a Virgin” posando con un estilo rockero de lencería provocativa, medias de red y unas botas altas, outfit al que acompañó con una gabardina estampada. "Problemas con el carro", escribió junto a las sensuales imágenes.

Sin embargo, lo que levantó sospechas fue su voluminoso trasero, ya que los usuarios consideran que la cantante se operó la retaguardia, pero no con resultados favorables para su figura. No obstante, ella no ha revelado si ha vuelto a pasar por el bisturí.

"Esas bolas de silicón la van a matar", "Terrible como luce", "Es cierto que para su edad luce muy bien de enfrente, pero ese trasero se mira deforme", "Pareciera que son dos globos que van a estallar", "Ese silicón puede hacer daño a su espalda a la hora de dormir", fueron algunas críticas que recibió Madonna.

¿Cuál es el verdadero nombre de Madonna?

La cantante sigue siendo una de las más destacadas del Pop/Foto: Instagram

El nombre real de la estrella Pop estadounidense es Madonna Louise Ciccone. Se ha vuelto famosa por ser una cantante, compositora, actriz, empresaria e icono de los 80s y 90s.

Aunque en su juventud fue considerada una de las mujeres más sensuales y atractivas de la industria, Madonna suele ser severamente criticada por su físico, aunque sus fans consideran que luce espectacular a su edad.

