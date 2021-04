Madonna, de 62 años de edad, causó gran furor entre sus fanáticos al compartir una nueva serie de fotografías en su cuenta de Instagram, en la cual presume un aspecto juvenil. Sin embargo, fue por este mismo motivo que la cantante recibió duras críticas.

En las imágenes, podemos ver a Madonna modelar varias prendas de la marca Gucci dentro de una sala de cine, esto debido a que la también llamada “Reina del Pop” proyectó el Madame X Tour, su undécima gira musical que promociona al álbum del mismo nombre.

Madonna causó furor en redes sociales al compartir unas nueva fotografías donde presume un aspecto juvenil.

“¡Soy tan Gucci! Proyecté Madame X en un teatro de 500 asientos… Solo 12 personas estaban allí, pero fue genial verlo en grande ¡No puedo esperar para mostrárselo al mundo!”, escribió la intérprete de ‘Vogue’ en su cuenta de Instagram.

La publicación de Madonna en dicha red social no pasó desapercibida para todos sus fans, quienes a través de los comentarios le dedicaron cientos de piropos que halagan lo joven que luce su rostro, mismo que se ha convertido en la envidia de muchas mujeres.

Madonna recibe duras críticas en Instagram

Tras compartir dichas imágenes, Madonna fue duramente criticada, e incluso fue acusada de abusar del photoshop.

Sin embargo, Madonna también fue blanco de duras críticas y aquí en La Verdad Noticias te decimos cuál fue la razón. Resulta que algunos cibernautas no creen que el rostro de la cantante luzca de esa manera, por lo que ellos sugieren que abusó del photoshop y así presumir un aspecto jovial en las redes sociales.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que “La reina del pop” causa polémica por las fotografías que comparte en redes sociales, pero también se sabe que a ella no le importa lo que la gente diga, detalle que ha sido aplaudido por sus fanáticos, quienes no dudan en defenderla de los ataques que recibe por parte de sus haters.

