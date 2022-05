Madonna le pide una reunión al Papa Francisco y se declara "una buena católica".

"Papá por favor Predica". La estrella del pop Madonna se acercó al Papa Francisco casi dos décadas después de que el Vaticano condenara su comportamiento “blasfemo”.

La cantante, cuyo nombre de nacimiento es Madonna Louise Ciccone, dijo que le gustaría tener una segunda oportunidad para hacer las cosas bien y prometió que no es otra que "una buena católica".

"Hola @Pontifex Francis, soy una buena católica. ¡Lo juro! Quiero decir que no juro", tuiteó Madonna al Papa. "Han pasado algunas décadas desde mi última confesión. ¿Sería posible reunirnos algún día para discutir algunos asuntos importantes?". La estrella recién soltera agregó: "He sido ex comunicada 3 veces. No parece justo". El Papa aún no ha respondido.

¿Por qué la Iglesia Católica condenó a Madonna?

La Verdad Noticias informa que reina del pop fue criticada por la Iglesia Católica luego de su controvertida actuación de 2006 en Roma en la que fue "crucificada" en el escenario como parte del acto.

Hablando en ese momento, el difunto cardenal Ersilio Tonini habló con la aprobación del Papa Benedicto XVI, diciendo que la "Reina del Pop" lo llevó "demasiado lejos", calificándolo de "blasfemo".

"Crucificarse durante el concierto en la ciudad de los Papas y mártires es un acto de abierta hostilidad. Es nada menos que un escándalo y un intento de generar publicidad", dijo el cardenal en ese momento, según Standard.

"Llegará el momento en que esta mujer se dará cuenta de que Cristo murió en la cruz también por ella, que derramó su sangre por ella. Siento pena por ella", sentenció.

Madonna afirma que fue criada como católica

La estrella del pop Madonna mencionó anteriormente que se crió como católica y ha hablado sobre su relación con la religión, calificándola de "divertida" en una entrevista con Harper's Bazaar.

“Me gusta provocar, está en mi ADN. Pero nueve de cada 10 veces, hay una razón para ello”, le dijo a la revista en 2013, diciendo que no es “una gran fanática de las reglas”.

