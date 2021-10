Madonna es una fanática del control, su hija lo confiesa

Lourdes Leon, la hija mayor de Madonna, reveló en una nueva entrevista que la veterana cantante es una madre sorprendentemente estricta y es una gran amante del control.

“Mi madre es una fanática del control y me ha controlado toda mi vida”, declaró la joven de 25 años a Debi Mazar, quien es conocida por ser la mejor amiga de “La Reina del Pop”, para la revista Interview.

La hija de Madonna abrió su corazón en entrevista para Interview Magazine.

Asimismo, mencionó que una de las formas en que encontró su independencia fue pagando su propia matrícula universitaria y su apartamento en Nueva York, esto a pesar de que la intérprete de ‘Vogue’ posee una herencia multimillonaria: “Necesitaba ser completamente independiente de ella tan pronto como me graduara de la escuela secundaria”.

Lourdes Leon quiere brillar por cuenta propia

La joven busca forjar su camino en la industria del entretenimiento sin la ayuda de su madre.

Lourdes Leon, quien recientemente conquistó con su belleza al convertirse en el nuevo rostro de una famosa marca, dijo que creció con un privilegio extremo pero que su madre no estaba dispuesta a que ella tuviera tantas libertades.

“Obviamente crecí con un privilegio extremo y no se puede negar eso, pero creo que mi madre vio a todos estos otros hijos de personas famosas y me dijo: ‘Mis hijos no van a ser así. Además, siento que si tus padres pagan por las cosas, entonces les da influencia sobre ti’”, añadió la hija de Madonna.

Por otro lado, la joven mencionó que le gustaría algún día ganarse la vida basándose en otros talentos, y no solo en su belleza a nivel de modelo: “Mi mamá insiste mucho en hacerme pensar en aquello por lo que quiero ser conocida más allá de mi apariencia… Eso no es por lo que quiero que la gente me recuerde. No es real”.

Sin embargo, señaló que por ahora el modelar es una decisión inteligente en lo que respecta al ámbito financiero: “Disfruto ser muy práctica con las campañas que hago, por lo que no solo estoy modelando”.

Lourdes Leon ha destacado en el mundo del modelaje gracias a su belleza y singularidad.

Asimismo, añadió detalles sobre sus planes de ser actriz: “Yo bailo, tengo un sentido del estilo muy específico, y me interesa la estética, por eso me gusta incorporar todas esas partes de mí en mis proyectos… Todavía no sé cómo me siento sobre la actuación”.

Eso sí, dejó en claro sus razones por las cuales no se ve a sí misma en la pantalla grande: “Los actores realmente me molestan y no puedo estar cerca de ellos”.

Orgullosa de su madre

Madonna ha logrado convertirse en una de las máximas representantes del empoderamiento femenino.

Lourdes Leon continuó su entrevista diciendo que ha aprendido a apreciar aún más el catálogo musical de la cantante, quien recientemente confesó la decisión que arruinó su carrera como actriz, y dijo que no se avergüenza de ella, pues sabe el impacto que ha tenido su nombre en la industria.

“No me avergüenzo… Soy capaz de reconocer cuán influyente y asombrosa es esta mujer, y cuán empoderadora para otras mujeres y adelantada a su tiempo siempre ha sido”, añadió la hija de Madonna.

Finalmente, ella bromeó al decir que no heredó su ética de trabajo: “No comprendí completamente eso hasta que me di cuenta de la importancia del empoderamiento y de lo que significa ser mujer. Probablemente sea la trabajadora más dura que haya visto en mi vida. No heredé eso, desafortunadamente. Heredé sus problemas de control, pero no su ética de trabajo”.

¿Cuántos hijos tiene Madonna?

La cantante ha forjado una hermosa familia, misma que presume en redes sociales cada vez que puede.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Lourdes Leon es fruto de la relación de Madonna con el actor Carlos Leon. También tiene un hijo que se llama Rocco Ritchie y es fruto de su relación con el director Guy Ritchie, y 5 niños adoptados: David Banda, Mercy James y las gemelas Estere y Stelle Ciccone.

Fotografías: Redes Sociales