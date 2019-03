Madonna es la única mujer que lidera las listas de éxitos en Reino Unido (FOTOS)

Madonna sobresalió rodeada de hombres entre los primeros puestos de artistas que más veces han logrado el número uno en la lista de sencillos, convirtiéndose en la mujer más exitosa del Reino Unido.

La reina del pop consiguió colocar 12 temas en la primera posición de dicha lista; la primera vez que lo logro fue con “Into The Groove” en 1985 y la última fue “4 Minutes” en 2008; mientras que el resto de los temas que resaltan en la lista son: “Papa Don't Preach”, “True Blue”, “La Isla Bonita”, “Who's That Girl”, “Like A Prayer”, “Vogue”, “Frozen”, “American Pie”, “Music”, “Hung Up” y “Sorry”.

Cantantes con más exitos en los primeros lugares.

La cantante estadounidense también es la mujer con mayores ventas de la historia del país, gracias a sus 17,8 millones de sencillos vendidos; además de que destaca como la mujer que más discos ha colocado en el uno, 12 en total, destacando como la única mujer que aparece entre los diez primeros lugares; además de que es la segunda que más primeros puestos tiene en la lista de discos.

Cantantes con más exitos en los primeros lugares.



Cabe destacar que Rihanna y las Spice Girls empatan en el segundo puesto con un total de 9 temas; la de Barbados lo logró por primera vez con Umbrella, mientras que Wild Thoughts fue la última; por otro lado Take A Bow, Run This Town, Only Girl (In The World), What's My Name, We Found Love, Diamonds y The Monster son el resto de sus números uno.