Madonna elogia a Billie Eilish por ser dueña de su sexualidad

Madonna ha estado allí y ha hecho eso, más veces de las que nadie puede recordar. Entonces, en una nueva historia de portada de la revista Elle sobre el estilo y la evolución musical de Billie Eilish , la estrella del pop de 63 años da la verdadera charla sobre lo que sucede cuando una artista deja de preocuparse por la mirada masculina y comienza a volverse real.

“El problema es que todavía vivimos en un mundo muy sexista donde las mujeres se clasifican en categorías”, dijo Madonna, una veterana de 1.000 guerras de pánico moral. “O estás en la categoría de virgen o en la categoría de puta. Billie comenzó en una categoría no sexualizada, sin complacer a las masas y sin usar su sexualidad de ninguna manera, que es su elección y Dios la bendiga por eso; después de todo, ha sido una adolescente todo este tiempo ".

Eilish, de 19 años, quien recientemente cambió su silueta holgada de estilo urbano para incluir más ropa que se ajusta al cuerpo y que muestre su figura, habló sobre su reacción a algunas de las reacciones que recibió de las fotos que la mostraban con atuendos más reveladores . “La gente se aferra a estos recuerdos y tiene un apego. Pero es muy deshumanizante ”, le dijo a la revista, y señaló que una foto de ella con un corsé provocó una carrera masiva hacia las salidas digitales. “Perdí 100.000 seguidores, solo por las tetas. La gente le tiene miedo a las tetas grandes ".

En lo que respecta a Madonna, si Eilish quiere cambiar las cosas y tomar fotos en las que la retratan como una "mujer femenina", mostrando su cuerpo de una manera que no lo hizo en el pasado, ¿por qué debería ser castigada por ello?

"Las mujeres deberían poder retratarse a sí mismas de la forma que quieran", dijo Madonna. “Si Billie fuera un hombre, nadie escribiría sobre esto. Un hombre puede aparecer vestido con traje y corbata durante los primeros tres años de su carrera, y luego el mes siguiente podría vestirse como Prince o Mick Jagger, sin camisa, con delineador de ojos y nadie diría una palabra ".

La pieza también describe a Eilish presidiendo una fiesta en una mansión de Beverly Hills a principios de este verano con otros músicos, Olivia Rodrigo, Ben Platt, Will & Jaden Smith, Khalid, reunidos para escuchar el segundo álbum Happier Than Ever por primera vez. Momentos después de que la canción principal comience a sonar a todo volumen por los altavoces, Eilish, con botas de plataforma de diez centímetros de alto, y sus dos mejores amigas saltan a la piscina completamente vestidas y comienzan a cantar a todo volumen.

La cantante también describe cómo se enfrentó a su mayor miedo, ahogarse, en el video de la canción principal , así como el costo de que su dirección se filtrara en línea se tradujo en acosadores y paparazzi estacionados en su patio delantero. “Solo quería hacer una canción una vez, y luego seguí haciendo canciones”, dijo.

“Nunca dije, 'Oye, presta atención a mi vida'. Todos mis amigos saben que no quiero ver nada de [la charla negativa]. Cuando la gente me envía algo malo, me duele el alma ".

Eilish también profundizó en por qué se volvió rubia este año después de sacudir raíces verdes de desechos nucleares durante años, diciendo que simplemente no podía ir "a ningún lado" sin ser reconocida. Además, buscaba un poco más de anonimato y un respiro de los acosos de los paparazzi. “Fui a un parque con un amigo y pensé, '¡No, no puedo quitarme la capucha!' Estaba aterrorizada por los paparazzi y estos acosadores que he tenido ”, dijo sobre una excursión reciente. “Pero mi amigo me dijo: 'No te preocupes: estás bien. No va a pasar nada '. Y me quité la capucha y me sentí como una persona nueva ".

En cuanto a aquellos que intentaron inventar una rivalidad fabricada entre ella y Rodrigo de acuerdo con la necesidad de algunas personas de enfrentar a las mujeres entre sí, no, Eilish tampoco tiene tiempo para eso. “Es triste porque las niñas están entrenadas para competir entre sí. Y todas las personas que han modificado sus cuerpos o sus rostros y luego lo niegan lo empeoran ”, dijo, y agregó que no es necesariamente anti-cirugía plástica o filtro de belleza, sino que simplemente piensa que la gente debería ser honesta al respecto.

"Entiendo totalmente el Facetuning de un grano", explicó, señalando un brote de la vida real en su barbilla. "Simplemente no mientas sobre 'Oh, sí, así es como se ve naturalmente'".

