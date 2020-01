Madonna despide el año con un atrevido y divertido video bailando

La cantante Madonna compartió en sus redes sociales un video donde se ve festejando el año nuevo mientras baila al ritmo de la canción "Can't Take My Eyes off You". Mientras realiza atrevidos pasos estilo pole dance, la intérprete de “Like a Virgen” sujeta una copa de lo que parece ser vino, mientras es filmada.

Madonna en todo momento ve fijamente a la cámara de una forma muy sexy, y es que a sus 61 años, la estadounidense mantiene una figura bien ejercitada y su rostro aún no refleja su verdadera edad.

En el video, la “Material Girl” lleva un vestido largo con estampado multicolor y una sensual abertura al frente. Su cabello luce con rizos despeinados por el viento, ya que la fiesta de año nuevo donde se encontraba era en la playa. Termina su look descalza y con un lipstick rojo.

Sin embargo, aunque en las imágenes podemos ver a la Madonna divertida y exuberante de siempre, en la descripción la cantante confiesa que este 2019 fue una “patada en el trasero”, ya que sufrió dos lesiones físicas que la obligaron a tener que cancelar muchos proyectos importantes. De hecho en el video, Madonna parece aún no poder bailar también como siempre lo ha hecho, posiblemente por sus lesiones de rodilla.

MADONNA NO SE ARREPIENTE DE NADA

Pero no todo el 2019 fue malo para la cantante, ya que a principios de año, Madonna estrenó su más reciente producción musical “Madam X”, donde tuvo una destacada colaboración con el cantante colombiano Maluma en la canción “Medellín”.

Además, la siempre reina del pop, afirmó que no se arrepiente de lo que vivió en el año que acaba de finalizar, ya que le trajo grandes experiencias y aprendizajes, y también volvió a enamorarse; por lo que no tuvo tantas cosas malas el 2019 para Madonna, quien espera tener un mejor estado de salud en este 2020.

