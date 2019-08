Madonna defendió la 'infidelidad' de Miley Cyrus

Cabe destacar que las mujeres no solo son figuras en el ámbito del espectáculo, sino también íconos imponentes en la música; mismas que en alguna ocasión estuvieron en boca de todos, ya que se rumoraba un supuesto beso entre ambas que desató polémica. Hoy, después de tanto tiempo vuelven a ser el ojo del huracán, pues Madonna se mostró solidaria respecto a la 'infidelidad' de Miley Cyrus.

"¡Gracias a Dios! Eres un ser humano, una mujer que ha vivido. No necesitas disculparte", escribió Madonna.

Esto luego de que Cyrus volviera de sus placenteras vacaciones por Italia en las que disfrutó junto a Keitlynn Carter y ambas fueron capturadas dándose mucho amor, pues aunque ya se sabía que eran amigas; ambas protagonizaron un candente beso que hizo detonar la relación que comenzaron justo un día después de haber anunciado su separación definitiva de Liam.

Miles de usuarios comenzaron el ataque contra Cyrus, por lo que quien llegó a su defensa fue Madonna; misma que leyó el hilo que Miley hizo en Twitter para dar a conocer que en ningún momento le había sido infiel a Liam, pues muchos creían que eso había ocurrido realmente entre ellos.

"Puedo aceptar un montón de cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó debido a una infidelidad. Liam y yo estuvimos juntos por una década. Lo he dicho antes y sigue siendo verdad, amo a Liam y siempre lo haré"., dijo la ex estrella de Disney.

Como muchos saben, lo que ocurrió con Miley Cyrus no es una novedad; una vez más rompió su relación con Liam Hemsworth quien aparentemente se encuentra disfrutando de su vida sin la cantante y empezando 'algo' misterioso con su ex cuñada.

La joven ha hecho con su vida lo que mejor le parece y no por eso ha cambiado ciertas actitudes, al contrario es más liberal de lo que se decía y es precisamente eso lo que la ha caracterizado como una mujer firme y decidida. Aunque existen muchos internautas que afirman un posible regreso entre ambos.

