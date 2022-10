Madonna con rostro envejecido se declaró gay en Tiktok

Madonna es un ícono de la comunidad LGBT+, pero ahora parece que se declaró como una mujer gay en el último video que subió a su cuenta de TikTok y que ha dejado en shock a sus fans ya que luce muy lejos de los que acostumbra.

Resulta que en la plataforma compartió un video en el que aparece en su lujoso baño. Ahí, vestida de blanco, con cabellera rosa y un rostro bastante envejecido, aparece sosteniendo lencería en tono fushia.

Por si fuera poco, en las imágenes se ve cómo la Reina del Pop agarra la prenda y la lanza al bote de basura, pero no le atina. El video viene acompañado con el texto: "Si lo fallo, soy gay".

Madonna se declara gay

¿¡Madonna acaba de decir que es lesbiana!? ¡Y que está en una relación con una mujer! Victoria para las lesbianas. �� pic.twitter.com/24ZSthqhMX — home of lesbians (@theIesbianspace) October 9, 2022

Más adelante la famosa Madonna trata de aventar la lencería al bote de basura, pero la prenda no entra debido al mal tiro, por lo que se supone que entonces es gay y no es para menos que el video está dando de qué hablar y no por la declaración, sino por la apariencia de la intérprete de 'Like a Virgin': "Soy yo o se está pareciendo a Lyn May" y "¿Qué te has hecho?".

Otros más destacaron la apariencia extraña y poco común de Madonna, pues siempre acostumbra a exhibirse con demasiados filtros y el lujo de su baño: "Su baño tiene el tamaño de mi casa entera" y "Sillones en el baño, cosa de ricos".

Hasta el moemnto no se sabe si en realidad esta declaración sea real o parte de alguna colaboración, aunque algunos de sus seguidores aseguran que la cantante siempre se ha sentido como una mujer bisexual.

¿Quién es Madonna?

Madonna

Madonna pasó su infancia en Bay City y en 1978 se mudó a la ciudad de Nueva York para realizar una carrera de danza contemporánea. Después de participar en dos grupos musicales, Breakfast Club y Emmy, en 1982 firmó con Sire Records (filial de Warner Bros.) y lanzó su álbum debut Madonna al año siguiente.

Siguió publicando una serie de álbumes en los que encontró una inmensa popularidad, superó los límites de contenido de las letras de sus canciones y explotó las imágenes en sus vídeos musicales, que a lo largo de su carrera se han convertido en piezas de arte.2 Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países alrededor del mundo.

Cabe destacar que los mayores éxitos de Madonna incluyen temas como «Like a Virgin», «Material Girl», «Papa Don't Preach», «La isla bonita», «Like a Prayer», «Express Yourself», «Vogue», «Take a Bow», «Frozen», «Music», «Hung Up» y «4 Minutes».

