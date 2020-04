Madonna arma REVENTÓN en la cocina junto a sus hijos ¡Súper divertido!

La cantante Madonna con la cuarentena que se vive actualmente ha dado a conocer la otra cara de su vida, la de madre, pues ha dado a conocer lo bien que se la está pasando con sus hijos en la casa donde se encuentra aislada.

Tal parece que la Reina Del Pop, aprovecha el tiempo que le brinda la cuarentena por el coronavirus para contar cómo vive las semanas de confinamiento con su familia, esto a través de sus redes sociales, donde la cantante estadounidense publica divertidos vídeos y fotografías para sus más de 15 millones de seguidores.

El reventón de Madonna en la cocina

Es por eso que recientemente Madonna no dudó en compartir este lunes en Instagram un vídeo donde aparece bailando al ritmo de la canción Seven Nation Army, de The White Stripes, acompañada de sus cuatro hijos: los más pequeños, David Banda y Mercy James, de trece años; y las gemelas Estere y Stella, de siete.

Madonna también pasa el aislamiento junto a Ahlamalik Williams, su pareja desde hace unos meses. El bailarín, de 25 años, que está presente en algunas imágenes del perfil de la empresaria por lo que, probablemente, disfrutó de la "fiesta en la cocina" que compartió la artista, recibiendo hasta 53.000 'me gusta'.

Hay que recordar que la intérprete de temas como “Like a virgin” y “Vogue” tiene 61 años de edad, pero no parece estar pasándolo mal durante la pandemia, pues además de estar bailando junto a los suyos, también se la ha visto jugando a encontrar los huevos de pascua, saltando en camas elásticas o practicando coreografías "para levantar el espíritu".

TE PUEDE INTERESAR: Madonna preocupa a fans por extraña carta sobre su salud

Cabe mencionar que Madonna en este periodo divide a sus seguidores entre quienes apoyan su manera de divertirse y los que critican su falta de seriedad, pues no hace mucho el columnista de espectáculos Michael Musto afirmó recientemente que los contenidos de Madonna en Instagram son "de lo peor jamás visto".