Madonna afirma que ella y Michael Jackson tuvieron la 'mejor cita’

Incluso en el momento de la muerte de Michael Jackson en 2009, la vida personal del cantante seguía siendo en gran parte un misterio. Pero al principio de su carrera, el Rey del Pop sorprendió a los fanáticos al presentarse a un evento público con Madonna.

Según los informes de varios medios, el Rey del Pop y Madonna salieron por un breve momento a principios de la década de 1990. Y la Reina del Pop reveló una vez que tuvo la “mejor cita” con Jackson.

La cita de Michael Jackson y Madonna

La cita de Michael Jackson y Madonna.

En 1990, Madonna protagonizó Dick Tracy con un montón de estrellas, entre ellas Warren Beatty y Al Pacino. En la película, interpreta a la cantante de salón Breathless Mahoney e interpreta su canción nominada al Oscar "Sooner or Later".

Pero la noche de los Oscar fue memorable no solo por la carrera de Madonna, sino también por a quién llevó a la ceremonia. “Michael (Jackson) dijo, 'Bueno, ¿con quién vas a ir?'”, reveló Madonna en una entrevista de 1991.

“Lo miré y le dije: 'No lo sé. ¿Quieres ir?' Y él dijo: 'Sí, sería genial'. Y luego, sí, me llevó a casa. ¿Quieres saber qué pasó después de eso? No te lo voy a decir”, agregó la Reina del Pop.

Es posible que Madonna no haya sido muy comunicativa con los detalles de su cita con Jackson. Sin embargo, en una publicación de Instagram de 2018, compartió una foto de los dos en los Oscar con la leyenda "La mejor cita de mi vida".

Como informamos en La Verdad Noticias, esto inició una tonelada de respuestas entusiastas de los fanáticos. Y dado el historial de citas de Madonna, es revelador que recuerde con tanto cariño la vez que llevó a Michael Jackson a los Oscar.

De hecho, la ceremonia de los Premios de la Academia de 1991 fue una gran noche para Madonna. Dick Tracy fue nominado a siete premios de la Academia y ganó tres, incluida la de Mejor Canción Original.

Como Madonna no tenía crédito por escribir en "Sooner or Later", no recibió el Oscar. Pero los fanáticos descubrieron años después un poco más sobre su historia romántica con Jackson.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!