Madonna ESCRIBIRÁ y PRODUCIRÁ su propia biografía, ¡Increíble!

Madonna, la superestrella de 62 años también está coescribiendo el guión con la escritora ganadora del Oscar Diablo Cody (Juno, Jennifer's Body), que las dos discutieron extensamente durante un Instagram Live el 10 de septiembre.

La productora Amy, tres veces nominada al Oscar por Pascal (Mujercitas, The Post, Spider-Man: Into the Spider-Verse) producirá el largometraje junto a la cantante, con Sara Zambreno, asociada de Madonna, y el manager Guy Oseary como productores ejecutivos.

"Quiero transmitir el increíble viaje que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina, un ser humano, tratando de abrirse camino en este mundo", dijo Madonna en un comunicado de prensa.

"El enfoque de esta película siempre será la música.

La música me ha mantenido en movimiento y el arte me ha mantenido vivo. Hay tantas historias inspiradoras y no contadas y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi la vida con mi voz y mi visión ".

Madame X ya ha tenido éxito en la pantalla grande con papeles protagónicos en Desperately Seeking Susan (1985), Dick Tracy (1990), A League of Their Own (1992) y Evita (1996), la última de las cuales le valió un Globo de Oro. a la mejor actriz.

Pero la reina del pop confirmó durante la sesión de IG Q&A la semana pasada que no planea retratarse a sí misma en la próxima película.

Los fanáticos comenzaron a sospechar que tenía el ojo puesto en la actriz de Ozark ganadora del Primetime Emmy, Julia Garner, después de que notaron que la cantante y Oseary siguieron a la estrella de 26 años en Instagram.

Madonna también explicó que aunque la actriz que la interpreta cantará muchos de sus éxitos de su catálogo de cinco décadas, la película no será un musical.

"Esta película es una absoluta labor de amor para mí", dijo Pascal en el comunicado. "Conozco a Madonna desde que hicimos A League of Their Own juntos, y no puedo imaginar nada más emocionante que colaborar con ella y Diablo para llevar su historia real a la pantalla grande con Donna y nuestros socios en Universal".

El proyecto sin título sigue a Madonna: Truth or Dare, el documental musical de 1991 sobre su vida durante su gira mundial Blond Ambition de 1990.

Se convirtió en el documental más taquillero de todos los tiempos hasta 2002, con una recaudación mundial de 29 millones de dólares.

"Madonna es el ícono supremo, humanitario, artista y rebelde. Con su don singular de crear arte que es tan accesible como que traspasa los límites, ha dado forma a nuestra cultura de una manera que muy pocos otros lo han hecho", dijo Donna Langley, presidenta , Universal Filmed Entertainment Group en un comunicado.

