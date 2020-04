Madonna: Conoce cuánto PAGABA para que la embarazara un negro

La vida amorosa de la cantante Madonna siempre se vio envuelta en escándalos, si bien también ha resaltado su gusto por los chicos de color, tanto que sus hijos adoptados tienen esas características físicas.

Ahora una polémica se ha revelado, pues Dennis "The Worm" Rodman, quien fuera pieza fundamental de aquel equipo de los Chicago Bulls y quien marcó una época dorada en la NBA, ha causado polémica por sus declaraciones respecto a la Reina del Pop.

¿Cuánto pagaba Madonna porque la embarazara Dennis Rodman?

Resulta que Dennis Rodman ha revelado que la "Reina del Pop" le ofreció la cuantiosa cantidad de 20 millones de dólares para que la embarazara, pues tenía fuertes deseos de tener un hijo de color.

"Ella me dijo que si la dejaba embarazada me pagaría 20 millones de dólares", declaró "The Worm" en entrevista para el programa The Breakfast Club.

Hay que destacar que Dennis Rodman reveló que la cantante de Like a Virgin le daría el dinero una vez que naciera el bebé, además aseguró que lo intentó, a tal grado que una vez que se encontraba jugando en Las Vegas:

"Cuando me llamó Madonna para avisarme de que estaba ovulando le informó: ‘Estaré allí en cinco horas’".

Si se recuerda, Dennis Rodman de 58 años, mantuvo una corta relación con Madonna después de que su primer matrimonio se rompiera en 1993 y antes de casarse con la actriz Carmen Electra, de la que se divorció cinco meses después.

Cabe destacar que Madonna no quedó embarazada de él, y años más tarde dio a luz a Lourdes con Carlos León.

Madonna Louise Veronica Ciccone, conocida simplemente como Madonna, es una cantante, compositora, actriz, empresaria e ícono LGBT+, feminista, sexual, comercial y de la moda estadounidense, pasó sus primeros años en Bay City y en 1977 se mudó a la ciudad de Nueva York para realizar una carrera de danza contemporánea.