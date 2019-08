Madonna: 61 años celebrando a la reina del pop

Hoy la famosa intérprete está de fiesta, pues se encuentra celebrando su cumpleaños número 61, aunque la edad no la detiene, pues aun continua produciendo música y causando una gran impresión en sus millones de fans por su gran talento.

Como manera de festejarla en LA VERDAD te presentamos los datos más interesantes a lo largo de su carrera y en sus más de 6 décadas de vida, pues el reino de la cantante aún continua vigente.

Inició vendiendo donas

A pesar de ser considerada la cantante más famosa del mundo, su fama no llegó de la noche a la mañana, pues antes de su éxito se ganaba la vida como vendedora de donas en la famosa cadena ‘Dunkin Donuts’.

No quiere ser reconocida

Aunque esto es prácticamente imposible ya que es conocida en todos los rincones del mundo, Madonna expresó que no tiene deseo de tener una estrella en el famoso paseo de la fama de Hollywood, pues en la década de los 90’s rechazó el galardón, pues aseguró que no estaba interesada.

Es vegetariana

La reina del pop se convirtió en vegetariana desde la corta edad de 15 años, pues. También incursionó en el modelaje desde muy joven, por lo que requeria estar en perfecta forma, complementando su estricta dieta con intensas rutinas de ejercicio.

La cantante más exitosa de la historia

El titulo de ‘La reina del pop’ no se le otorgó como si nada, pues en el año 2004 ingresó al libro Guinness de récords al posicionarse como la artista femenina más rentable de toda la historia, y 4 años después la famosa revista Forbes la eligió como la cantante más rica del mundo, pues la suma total de ganancias por sus giras supera los 1,500 millones de dólares.

Es brontofóbica

Madonna padece brontofobia, que es el miedo incontrolable hacia los rayos y las tormentas. A causa de esta fobia, en muchas ocasiones incluso ha tenido que cancelar conciertos, pues antes de volar consulta el sistema meteorológico y si hay amenaza de tormentas se niega a abordar un avión… Así que probablemente no sea muy fan de Thor.

La reina desprecia muchas cosas

A pesar de ser reconocida por su sencillez y carisma, al igual que todo el mundo Madonna también odia muchas cosas, entre ellas se encuentran las hortensias, el tabaco e incluso el color naranja, así que si no quieres tenerla de enemiga no menciones o uses ninguna de estas cosas en su presencia.

Una genio

Madonna desmiente el hecho de que los cantantes son torpes, pues posee un impresionante IQ de 140, lo que la coloca como una de las artistas más inteligentes del mundo.

Viene de una familia de celebridades

Aunque sin duda alguna ella es más famosa que cualquier otra celebridad, Madonna tiene familiares en el mundo del espectáculo, entre los que se encuentran Celine Dion, Camilla Parker-Bowles; la esposa del príncipe Carlos de Inglaterra e incluso la famosa conductora Ellen DeGeneres.

Enamorada del Zorro

La famosa cantante compartió la pantalla con el reconocido actor español Antonio Banderas en el documental ‘En la cama con Madonna’ quedando cautivada con el atractivo artista, aunque su romance solo quedó en su imaginación, ya que Antonio Banderas estaba casado durante las grabaciones.

