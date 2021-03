Maddox quiere borrarse el apellido de Brad Pitt y eliminar su relación con su padre

Como es bien sabido, la pareja formada por Brad Pitt y Angelina Jolie ha tenido sus altas, pero sobre todo ha tenido sus bajas, pues desde hace varios años anunciaron su separación, siendo un escándalo mediático, y los principales afectados fueron sus hijos.

Fue ahora Maddox, uno de los hijos de la pareja, quien hizo comentarios negativos de su padre, y que de hecho, expresó su deseo de eliminar por completo la relación con su papá, esto según el informe que dió la pagina de Infobae.

El joven dijo que quiere borrar el apellido, a fin de que legalmente no haya poder de Pitt sobre él y viceversa.

¿Qué piensa Angelina Jolie al respecto de la relación de Brad Pitt y su hijo?

La protagonista de Maléfica dijo no estar de acuerdo con la decisión de su hijo pues no quiere que se deslinden por completo, sin embargo, el joven ya no usa Pitt como su apellido.

Maddox quiere cambiarse el apellido

La actriz hace algunas semanas compartió nuevos documentos ante la corte que está llevando a cabo sus temas de separación. En los mencionados documentos se muestran pruebas de la presunta violencia doméstica que sufrió a manos del galardonado actor, quien también fue pareja de Jennifer Aniston.

La custodia legal de los menores sigue siendo un tema, y son 6 hijos los que tiene la pareja, se trata de Maddox, de 19 años de edad, que en un par de años será ciudadano legal y podrá tomar sus propias decisiones.

Zahara tiene 16 años, Pax tiene 17 años, Shiloh 14, los gemelos Knox y Vivenne de 12 años

Hay que resaltar que el actor y su hijo llevan varios años teniendo disputas, pues en 2016 antes de que la pareja anunciara su divorcio, el joven fue presuntamente golpeado por su papá, según información de TMZ.

