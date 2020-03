Mad Cool une a Taylor Swift Billie Eilish y Kings of Leon en un mismo escenario

Mad Cool Festival, celebrado en Madrid, España en julio de este año será el escenario donde artistas como Taylor Swift, Billie Eilish, Kings of Leon y Placebo presenten sus más grandes éxitos en uno de los eventos de música más esperados para las madrileños.

Placebo se presentará en el Mad Cool Festival

La edición 2020 del Mad Cool Festival tendrá lugar los días 8, 9, 10 y 11 de julio en Madrid, capital de España, durante las Fiestas del Orgullo de Madrid, conocidas coloquialmente como Orgullo LGBT de Madrid, celebradas en el barrio de Chueca, popular por la amplia presencia de establecimientos y colectivos LGBT.

El Mad Cool Festival nació en 2015, y en sus ediciones anteriores ha contado con la participación de artistas como The Who, Neil Young, Two Door Cinema Club, The Cure, Green Day, Tame Impala, Arctic Monkeys, Snow Patrol y Franz Ferdinand.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la página oficial del festival con precios desde los 1800 pesos (por día) hasta los 4000 pesos (abono cuatro días).

Te puede interesar: Vive Latino 2020: Conoce a todos los artistas que estarán en el Festival

Edición 2020

El próximo mes de julio, Mad Cool Festival 2020 contará con los siguientes artistas en su line up oficial:

8 julio

Taylor Swift; Twenty One Pilots; Wolf Alice; Angel Olsen; YUNGBLUD; Ashnikko; Seasick Steve; Hinds; The Regrettes; Creeper; Sports Team; Sea Girls; Monterrosa.

9 julio

Billie Eilish; The Killers; Deftones; Anderson. Paak; Foals; Cage the Elephant; Sigrid; Charli XCX; Rex Orange County; Phoebe Bridgers; Refused; FINNEAS; Pale Waves; Alec Benjamin; Hobo Johnson; Confidence Man; Beabadoobee; Viva Belgrado; Cherry Glazerr; Brutus.

10 julio

alt-J; Haim; Jamie Cullum; Tove Lo; Tones and I; Richard Hawley; Nothing But Thieves; Highly Suspect; Baby Rose; Bang Bang Romeo

11 julio

Kings of Leon; Faith No More; Pixies; Major Lazer; Khalid; London Grammar; Paul Weller; The Rapture; Tom Misch; Sticky Fingers; Tom Grennan; Blood Red Shoes; Marika Hackman; Easy Life; Arlo Parks; Warmduscher.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana