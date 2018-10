Mackye; su inicio y trayectoria en la industria de la pornografía

La historia de este controversial personaje, quizá va más allá de lo que muchos conocen. Esta joven le dío inicio a su vida pública desde muy chica pero fue en realidad hace relativamente poco tiempo que salto al mundo del Internet y demás medios.

"Mackye" fue el sobrenombre inicial que se asigno la polémica Luna Méndez Coronado o mejor conocida como "Mujer Luna Bella".

Luna Méndez Coronado y/o "Luna Bella" es originaria de Monterrey, Nuevo León, es la mayor de seis hermanos y su padre se dedicó a la albañilería. Luna creció en una situación económicamente difícil, por lo que decidió incursionar como bailarina bailarina exótica en un club para caballeros con un poco de ayuda de su tía.

Luna empezó en el mundo del erotismo a sus cortos dieciséis años. Logró conseguir el trabajo en un centro nocturno gracias a que sus pronunciadas curvas la hacían aparentar una edad mayor.

La primera presentación que tuvo en el centro nocturno le causo una gran impresión:

"Lo primero que vi fue a una mujer desnuda. Me asusté. Nunca me habían tocado ni con el pétalo de una rosa, ni sabía qué era besar. Era virgen de todos mis poros. Ni en secundaria había besado a nadie, nunca tuve intimidad. Mi primera experiencia íntima fue en el table”

Una vez que pudo conseguir identificación falsa para acreditaría su mayoría de edad, Luna comenzó a trabajar diversos y muy variados antros, también hacia eventos privados como fiestas y finalmente decidió establecerse en el centro nocturno "El Harem", en el que se presentó durante tres años consecutivos. Posteriormente, se trasladó al "Chocolate Men’s" un club para caballeros en el centro de la ciudad.

Fue entonces que se le conoció como "Mackye", pues sus compañeras le decían que era muy observadora y maquiavélica. De acuerdo con sus propias declaraciones, tomó el nombre en honor a Nicolás Maquiavelo; sin embargo, también se promocionaba como Luna Bella.

Con tan solo 21 años de edad, la sensual regia protagonizó un tremendo escándalo en diciembre del 2012, en la Línea 1 del Metro de Monterrey, pues sorprendió a los transeúntes con un show de "pole dance" en uno de los vagones. La escena fue grabada por uno de los asistentes y más tarde se difundió a través de las redes sociales.

Aunque se divirtió mucho, Luna Bella mencionó que los medios inventaron que realizó su acto desnudista "como protesta por la inseguridad en el Metro, e incluso que se estaba revelando contra la clausura de algunos centros nocturnos", lo cual estaba muy lejos de la realidad, pues la "misma Luna Bella" aseguró que solo estaba "echado desmadre" con sus amigos.

Luna Bella estudió Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y aunque era señalada por algunas de sus compañeras debido a su escandalosa profesión, Luna Bella continuó con sus estudios y eventualmente comenzó a presentarse en programas locales de televisión; asimismo, creó un blog en la web para compartir sus experiencias eróticas y sus intereses en el ocultismo.

En 2014, Luna Bella tuvo su primera aparición en YouTube y desde entonces se dedicó a grabar vídeos de contenido explícito; además, lanzó tres canciones de reguetón que están disponibles en la plataforma de Spotify y comenzó a escribir su libro autobiográfico:

"Yo estoy segura que ese libro va a ser una bomba en México. Un productor de Los Ángeles me contactó y me dijo que si era una bomba, lo podíamos hacer película y eso sería un sueño hecho realidad. Eso me abriría muchas puertas. Y si trabajara el año que entra todavía como bailarina, sería por amor al arte”, aseguro la regia.