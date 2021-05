Macky González sufre acoso en vivo durante 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, el nuevo concurso de baile del matutino de Televisa, protagoniza una nueva polémica en las redes sociales, esto luego de que el luchador Tinieblas Jr. le diera una nalgada a la atleta Macky González sin su consentimiento, momento que quedó grabado ante las cámaras.

Todo comenzó cuando Macky y Tinieblas presentaron su baile al ritmo de afro ante el jurado, pero el momento que llamó la atención y al mismo tiempo indignó al público televidente fue cuando el luchador tocó el trasero de su compañera. La reacción desconcertada de la atleta reveló que ese movimiento no formaba parte de la coreografía.

La conductora Galilea Montijo le pidió a la pareja que se acerque para recibir la crítica de los jueces, no sin antes preguntarle a Macky que es lo que había pasado en el escenario que la tenía fúrica. Fue ahí donde ella reveló que quería renunciar a la competencia, pues no estaba dispuesta a soportar que la tocaran sin su consentimiento.

“Mira, yo pido una disculpa, se que tengo que ser profesional en este momento, pero no se pueden estas cosas en televisión nacional. No está bien, nosotros no habíamos puesto una nalgada, que quede bien claro”, declaró Macky al ver que su compañero la acusaba de no ser profesional y detener el bailable por unos segundos tras la nalgada.

Tinieblas Jr. se disculpa con Macky González

El luchador se disculpó con Macky tras el incidente en 'Hoy'.

Tras el incidente, la pareja recibió bajas calificaciones, lo cual provocó que cayera en riesgo de eliminación. Un detalle que causó el enojo del público es que el jurado le recriminó a Macky el no ser profesional, pero entendieron la incómoda situación que ella había pasado.

Luego de revelarse que serían eliminados, Tinieblas Jr. tomó el micrófono para pedirle disculpas a Macky González, asegurando que él no tuvo intenciones de faltarle al respeto: “Una disculpa, yo soy un personaje para los niños. Es lo que la adrenalina nos hace. Con todo el respeto que te tengo, una disculpa”.

Fotografías: Redes Sociales