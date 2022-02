¿Macky González estará en la nueva temporada de ‘Survivor México’?

Macky González se prepara para un nuevo proyecto

Se cree que Macky González podría ser una de las participantes de la nueva edición de ‘Survivor México’ ahora que Tv Azteca ha dado a conocer que está preparando una nueva temporada, la cual iniciará a mediados de marzo.

Sin duda Macky González era una de las participantes más controversiales en Exatlón México, sin embargo en La Verdad Noticias te dimos a conocer que tuvo algunos problemas de salud, de hecho Macky González apareció con delgadez extrema tras salir de Exatlón México.

Sin embargo recientemente anunció que ya comenzó a entrenar, pues se está preparando para un nuevo proyecto, sus fans aseguran que podría tratarse de ‘Survivor México’.

¿Qué tiene Macky González?

Macky González tuvo que salir de Exatlón por problemas de salud

Macky González dio a conocer que no podría permanecer en la nueva temporada de Exatlón México All Star, debido a que su pérdida de peso durante el reality, le ocasionaron problemas de salud.

Al darse a conocer su salida, comenzaron a circular diversos rumores que afirman que tenía problemas de drogas o incluso que su novio le había prohibido asistir al programa, sin embargo la atleta salió a desmentir la información.

"Me estaban diciendo que me dopaba, que me estaba metiendo drogas, que mi novio no me dejaba ir a Exatlón… ¡Qué más me falta!”.

“Estaba enferma y esos no son ejemplos positivos de cómo queremos o podemos vernos. Estoy recuperándome, pero me ha costado”, comentó.

Macky González anuncia nuevo proyecto

Macky González da señales de que podría formar parte de Survivor México.

Después de un merecido descanso, la también conductora Macky González dio a conocer por medio de sus redes sociales, que ya está lista para la “siguiente aventura”, por lo que ya está entrenando.

“Hoy tengo luz verde para empezar a entrenar, luego de casi un mes de reposo obligado. Este es el último video de La Amazona. Hoy comienza algo nuevo y gracias a los que me acompañan a la siguiente aventura”.

Ante su anunció, los cibernautas comenzaron a especular que Macky González podría ser una de las nuevas participantes del reality ‘Survivor México’, mismo que arrancará las grabaciones en este año, otra posible pista es que la llamada ‘Curvy Zelma’ quien formó parte del mismo programa le dio like a la publicación.

