Macky González ataca a dos atletas rojos en Exatlón México

Macky González ha hecho fuertes declaraciones contra dos atletas rojos y es que solo ha pasado una semana desde el estreno de Exatlón México y las polémicas siguen surgiendo.

Tal parece que aunque reconoció que no ha visto mucho de la nueva temporada de Exatlón México, Macky González ya se lanzó contra dos atletas rojos a quienes criticó por armar polémica de manera innecesaria dentro del reality show de TV Azteca.

Si recordamos, la primera semana de la sexta temporada (séptima con la All Stars) del Exatlón México sorprendió a todos por el nivel de sus competidores, aunque defraudó a muchos por las polémicas que han comenzado a surgir y que han dividido desde ahora a los televidentes.

Las polémicas en Exatlón México

Macky González

Resulta que ena supuesta agresión de un competidor del Equipo Azul encendió los ánimos dentro del reality show más extremo y demandante de la televisión mexicana, pues inmediatamente los integrantes del Equipo Rojo respondieron.

Es por eso que, Dariana al parecer quiso pasarse de lista con los integrantes de Contendientes, burlándose de ellos en un reto en el que estos no se veían favorecidos, lo que provocó el enojo de uno de los azules, que accidentalmente la alcanzó a golpear.

Por si fuera poco, eso no fue del agrado de muchos seguidores del programa, quienes en redes sociales se dividieron en opiniones en contra y a favor de lo hecho por cada uno de los equipos, aunque sin duda la más crítica fue Macky González, quien se lanzó sin piedad contra dos atletas rojos con fuertes declaraciones.

Las fuertes declaraciones de Macky González

Por medio de un video de Youtube dado a conocer por “Exatlón MX-Noticias Recientes”, Macky González afirmó que aunque no ha tenido la oportunidad de verlos, cree que Dariana la verdad tienen mucho que dar como deportista y ojalá se mantenga en esa línea porque, evidentemente, Exatlón México no es Guerreros como para andar agrediendo a los competidores.

“Salió algo de un empujón o algo así… Con todo respeto, en la televisión hay forma de tener participaciones más meritorias (…) que ser polémica por ser polémica, armar pedo por armar pedo. La verdad, a mí se me hacen estilos muy diferentes y particulares de la gente”, aseguró, evidenciando así que no se encuentra de acuerdo con todo el drama que se ha creado en esta primera semana.

Por último, Macky González, sobre si apoya a Yann, afirmó que no, que hay gente que se tomó muy a la ligera lo de los colores, pero que ella tiene una manera muy particular de pensar en el deporte, en el futbol, y trasladó esa ideología a lo que ahora hace y que son los realities: “Para mí con los colores no se juega y yo jamás apoyaré a un rojo”, culminó.

