Macky González FURIOSA por perder reto en Guerreros 2020

La semana final del reality Guerreros 2020 de Televisa comenzó con los ánimos elevados, pues el programa de este lunes acabó con una polémica que hizo salir la furia de la capitana del equipo Cobras, Macky González.

"Cállense, cállense", fue el grito de Macky González tras perder un reto, el último de la noche e incluso solicitó hablar con el Tribunal para quejarse de una supuesta trampa ya que ella pensaba que la prueba solo constaba de 3 tiros y no 4, factor que le dio mayor ventaja a Leones.

Equipo Cobras enfurece en Guerreros 2020

"En la escaleta estaban marcados tres tiros, no cuatro tiros. A mí se me hace que nos tomaron el pelo durísimo. En el tiro número 3 ni siquiera se escuchaba. La gente todavía no estaba lista. Si necesitan de ese tipo de trampas, adelante", dijo la atleta en una cápsula que posteriormente se compartió en el Instagram del programa.

Macky González protagonizó un fúrico momento en Guerreros 2020.

"Se están volviendo locas las Cobras, que es distinto. Nosotros estamos en nuestro juego, participando, estando bien. Ellos estaban queriendo perder tiempo porque estaban perdiendo y su técnica fue ‘Hagan tiempo’, yo los oí. Empezaron a alargar el tiempo para que los tiros se empezaran a perder y ellos no perdieran esa cantidad de puntos. Eso, aquí y en China, se llama juego sucio", señaló Mauricio Barcelata en el mismo clip.

Debido a lo fuerte del pleito, Magda Rodríguez, la productora del reality, tuvo que intervenir para aclarar de que serían tres duelos y, si sobraba tiempo, hasta 5: "No hay hacía uno u otro. Y van ganando las Cobras… Hemos hecho lo que han querido para ser totalmente imparciales, pero al final vamos a competir mano a mano hasta el último momento".

Fotografías: Instagram