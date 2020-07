Machine Gun Kelly y Megan Fox son “Instagram Oficial” con graciosa foto

Machine Gun Kelly no puede contener sus sentimientos por Megan Fox por más tiempo, ya que la pareja se ha vuelto 'oficial en Instagram' mientras su relación se intensifica

El rapero de 30 años, cuyo verdadero nombre es Colson Baker, publicó una foto en blanco y negro de él con la actriz, Megan Fox cuando se hicieron 'Instagram oficial' consolidando su relación ante millones de fans.

Machine Gun Kelly estaba entusiasmado y ansioso por expresarle al mundo lo que Megan Fox significa para él después de que ella declaró previamente que ambos "comparten la misma alma".

En su publicación en Instagram dijo que había esperado una "eternidad" para estar en los brazos de Megan, luego de que su matrimonio con Brian Austin Green se desmoronara.

La pareja eran amigos cercanos en ese momento, pero se ha convertido rápidamente en algo más apasionado y Machine Gun Kelly ya no puede contener esos sentimientos.

Machine Gun Kelly y Megan Fox comienzan romance

Actualmente, la pareja está trabajando juntos en una película en Puerto Rico, y la producción de Midnight in Switchgrass ha retomado su rodaje después del paro causado por la pandemia de coronavirus.

Megan Fox y Machine Gun Kelly han sido vistos caminando de la mano en la playa allí después de que la filmación se detuviera originalmente en marzo debido a la pandemia. En ese momento, la actriz admitió que tenía una "conexión intensa" con el rapero, a pesar de estar casada en ese momento.

"Bloody Valentine" de Machine Gun Kelly con Megan Fox llega a las 28 millones de reproducciones en YouTube

Al hablar con el director de cine Randall Emmett en su podcast, Give Them Lala del 22 de julio, Megan Fox sintió que había algo con Machine Gun Kelly de inmediato.

"Pensé," ¿Quién va a desempeñar este papel? "Y él (Randall) dijo:" Oh, acabamos de obtener Machine Gun Kelly ", e inmediatamente dije:" Uh oh. Porque lo sabía, podía sentir que me iba a pasar algo salvaje en esa reunión, pero aún no estaba segura de qué", explicó Megan Fox.

“Simplemente sentí, en lo profundo de mi alma, que algo iba a salir de eso. Entonces, nos encontramos en el set. Supe de inmediato que era lo que yo llamo una llama gemela. En lugar de un alma gemela, una llama gemela es en realidad donde un alma ha ascendido a un nivel lo suficientemente alto como para poder dividirse en dos cuerpos diferentes al mismo tiempo".

"Así que en realidad somos dos mitades de la misma alma, creo. Y se lo dije casi de inmediato, porque lo sentí de inmediato".