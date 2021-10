Machine Gun Kelly y Megan Fox dicen que no fue amor a primera vista

Aparentemente, no fue amor a primera vista para la famosa pareja de poder, Machine Gun Kelly y Megan Fox.

En una nueva entrevista con British GQ Style , la pareja le contó al mundo algunos de los detalles más íntimos de su animada relación, incluido su inusual primer encuentro hace años en una fiesta de Los Ángeles.

La pareja prefiere indicar el comienzo de su historia de relación en 2020, cuando se conocieron mientras filmaban Midnight in the Switchgrass, protagonizada por Bruce Willis, en la que Fox quien recientemente posó en ropa interior y Kelly coprotagonizaron.

La historia entre Machine Gun y Megan Fox

La pareja otorgo una entrevista para GQ

Pero, aunque recuerda su primer encuentro real en una fiesta de GQ en Los Ángeles, ninguno recuerda haberse visto la cara, por lo que no lo consideran su primer encuentro oficial o el comienzo de su relación romántica.

“Solo recuerdo a esta criatura alta, rubia y fantasmal, miré hacia arriba y dije: 'Hueles a hierba'. Me miró y dijo: 'Soy marihuana'. Luego, lo juro por Dios, desapareció como un ninja en una bomba de humo ". Fox le dijo al estilo británico GQ .

Fox, quien tiene miles de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, continuó teorizando que los dos no estaban destinados a verse en ese momento inicial: "No se suponía que íbamos a encontrarnos esa noche, por lo que nuestras almas, nuestros guías espirituales, nos alejaban el uno del otro". , porque literalmente no tenías rostro, como esa cosa de El viaje de Chihiro ”, dijo Fox, refiriéndose a la película de fantasía animada de 2001.

La entrevista también detalla a fondo cómo la relación de la pareja floreció luego de su primera reunión oficial en el set de la película que se estrenó el verano pasado. Las conversaciones generales en la sala verde del set se convirtieron en conversaciones telefónicas de horas de duración, que MGK notó que le parecieron más como cinco minutos.

MGK y Fox han podido influenciarse e inspirarse mutuamente en sus respectivas trayectorias profesionales mientras mantienen su profundo y recíproco amor, dijeron.

El próximo disco Born With Horns del rapero de Ohio convertido en estrella de rock narra su vida antes de conocer a Megan Fox y está muy inspirado por su relación. Fox ha pasado de ser un favorito de Hollywood de finales de la década de 2000 a un participante frecuente en películas independientes y elencos conjuntos, con todo el amor y el apoyo de Machine Gun Kelly a cuestas.

