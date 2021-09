Machine Gun Kelly y Conor McGregor tuvieron que ser separados en los VMAs

Machine Gun Kelly y Conor McGregor parecieron tener un altercado físico el domingo por la noche, con una pelea repentina en la alfombra roja de los VMAs.

Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, fue visto llegar junto a su novia Megan Fox en preparación para una actuación más tarde esa noche.

Mientras tanto, McGregor estuvo presente junto a su prometida Dee Devlin, y luego le entregó a Justin Bieber el premio al Artista del Año.

Sin embargo, los videos de la alfombra roja antes de que comenzara el evento mostraron una pelea entre Kelly y McGregor, con seguridad interviniendo para tratar de separarlos.

En uno de los videos publicados en las redes sociales, Kelly y Megan Fox, que con transparente vestido fue la envidia de los VMAs 2021, estaban separados de la multitud y se les podía ver discutiendo lo que acababa de suceder. Kelly parecía en su mayor parte imperturbable y en un momento se rió.

Otro video mostró el altercado desde un ángulo diferente y muestra a McGregor lanzar una bebida en dirección a Kelly mientras era retenido por seguridad.

"Se pelearon, luego todo se calmó y Conor fue a por él nuevamente", dijo una fuente, según Page Six, y agregó que los fotógrafos en el evento "no estaban contentos" y estaban "diciendo que iban a boicotear a Conor porque estaban preocupados". MGK y Megan no caminarían [la alfombra roja] ".

En este punto, no está claro qué provocó el altercado, aunque TMZ informó que comenzó después de que McGregor le pidió a Kelly una foto, lo que Kelly negó.

Al parecer, las fuentes le dijeron al medio que de alguna manera las cosas se intensificaron rápidamente, y Kelly presuntamente empujó a McGregor, lo que hizo que derramara su bebida.

Una actualización posterior del informe afirmó que una fuente cercana a McGregor reveló que el luchador de UFC se había acercado a Kelly para darle la mano y luego fue empujado por la seguridad de Kelly.

Aparentemente, la fuente agregó que McGregor "no entiende cuál era el problema y se sorprendió por la forma en que lo trataron".

Sin embargo, el campamento de McGregor negó los detalles de estas afirmaciones y, según los informes, un portavoz del hombre de 33 años negó haberle pedido a Kelly una foto en primer lugar.

"Conor McGregor no le pidió a nadie una foto, ni instigó este incidente", dijo el vocero en un comunicado a ESPN. "No conoce Machine Gun Kelly, aparte del hecho de que asistió a la pelea de Conor en julio pasado".

Kelly y Fox fueron fotografiados asistiendo a UFC 264 en julio, encabezado por McGregor.

Conor McGregor reacciona a altercado en los VMAs

Conor McGregor dio su versión sobre el altercado con Machine Gun Kelly en una entrevista.

El propio Conor McGregor reaccionó al altercado en una entrevista posterior, pareciendo restar importancia a la situación.

"Absolutamente nada", dijo McGregor cuando se le preguntó qué había sucedido. "No lo sé, acabo de aparecer. Ni siquiera conozco al tipo para ser honesto contigo".

"Sólo rumores. No pasó nada conmigo", continuó. "Solo peleo contra verdaderos peleadores, personas que realmente pelean. Ciertamente no peleo con pequeños raperos blancos tipo Vanilla Ice. Ni siquiera conozco al tipo. No sé nada sobre él, excepto que está con Megan Fox".

Sin embargo, Kelly se negó a dejarse arrastrar por lo que había sucedido, negándose a responder una pregunta en una entrevista propia.

Mientras se alejaban, pareció que Fox dijo: "No se nos permite decir nada".

A pesar del altercado, el resto de la noche pareció transcurrir sin problemas, con Kelly actuando junto a Travis Barker y ganando el premio a la Mejor Alternativa, en La Verdad Noticias te traemos los más reciente del mundo del espectáculo.

