Machine Gun Kelly sí tiene planes de casarse próximamente con Megan Fox/Foto: Buzz Feed

Como te hemos relatado en La Verdad Noticias, el amor de Megan Fox y Machine Gun Kelly "va fuerte". Una fuente le ha revelado al medio Entertainment Tonight que la pareja "se apoyan emocionalmente" y que el rapero incluso "ve el matrimonio" en su futuro.

"MGK y Megan se hacen reír y eso es algo muy importante para Megan. Se mantienen sonriendo", le dice la fuente a ET. "MGK ve totalmente el matrimonio en su futuro con Megan y sus amigos podrían verlos comprometidos al 100% durante el próximo año".

Sin embargo, la fuente señala, "Megan no piensa en comprometerse [o] casarse y no establece una línea de tiempo y no es algo que realmente se le pase por la cabeza".

La conexión de Fox y Kelly comenzó cuando se conocieron en el set de su próxima película, Midnight In The Switchgrass, en marzo. En mayo, circularon rumores de romance después de que ella protagonizó su video musical "Bloody Valentine" y fueron vistos juntos. En ese momento, Fox se había separado de su esposo Brian Austin Green.

"Van fuertes, pero Megan es el tipo de persona a la que le gusta mantener a sus parejas alerta por lo que un día pueda estar súper enamorada y otro, fría", dice la fuente.

La fuente añadió: "A MGK no le importa el ir y venir y definitivamente están más 'encendidos' que 'apagados' la mayoría de los días. La relación de Megan con MGK es más saludable que su relación con Brian, especialmente durante su último año juntos".

Así se mantiene fuerte el romance de MGK y Megan Fox

La fuente explica que su fuerte relación se deriva de su comprensión mutua y su "fuerte conexión". "MGK y Megan se apoyan emocionalmente el uno en el otro y ambos se entienden debido a su fuerte conexión y porque ambos son padres", dice la fuente.

"Ambos lo entienden y es fácil para ellos empatizar el uno con el otro, ya sea que esté relacionado con la paternidad, sus carreras, etc. MGK sintió que iba por un mal camino antes de conocer a Megan y ella realmente lo ayudó a ver las cosas en un nueva luz", se reveló.

En noviembre, Fox solicitó oficialmente el divorcio de Green, con quien comparte tres hijos. En cuanto a su relación con Green, la fuente dice: "Ella hace lo que la hace feliz en el momento y si es el momento adecuado. Su divorcio tampoco es un pensamiento y no le impediría dar los siguientes pasos con MGK".

"Brian y Megan han seguido adelante y sus hijos son conscientes de la situación en ambos lados y entienden que la vida continúa", continúa la fuente. "La relación de Brian y Megan es dulce y amarga y un poco cambiante en su mayor parte, pero al final del día, ambos solo quieren ser felices. Brian y MGK son respetuosos el uno con el otro y tienen una relación madura que es bastante neutral en ambos lados en este momento".

Posiblemente cuando Megan termine los trámites de divorcio con Brian Austin Green, ella podría comprometerse con MGK. Sin embargo, la actriz probablemente aún no quiera casarse de nuevo/Foto: Sahiwai

Tanto Megan Fox como Kelly, mientras tanto, han expresado su amor mutuo y su química instantánea. En una entrevista con la revista Nylon, la actriz describió su relación como una "cosa única en la vida", y señaló que tienen una conexión de "proporciones míticas".

"Amarlo es como estar enamorado de un tsunami o un incendio forestal", dijo efusivamente.

Te recomendamos leer: Megan Fox al fin dejó que Machine Gun Kelly conociera a sus hijos ¡Prueba de fuego!

"La intensidad de fusionarse con él es simplemente abrumadora, y la amenaza que representa es tan poderosa pero tan hermosa que no tienes otra opción que rendirte con reverencia y gratitud", declaró la actriz. ¿Crees que Megan Fox aceptaría casarse con Machine Gun Kelly?

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.