Machine Gun Kelly se quita la ropa para promocionar su nueva película.

Machine Gun Kelly lo está mostrando todo por el bien de su nueva película. El rockero de "Bloody Valentine", de 32 años, posó completamente desnudo y compartió la instantánea desnudo a través de su Instagram el sábado, todo para promocionar su comedia para fumetas, "Good Mourning".

“Hice 5 abdominales completos (y 200 blunts) para prepararme para mi papel en Good Mourning.”, subtituló la foto, que lo mostraba censurando estratégicamente su hombría con una toalla. “Esta es tu mejor publicación hasta el momento”, bromeó el amigo Mod Sun en la sección de comentarios.

Es de recordar que Megan Fox y Machine Gun Kelly se vistieron de rosa en el estreno de 'Good Mourning', la película, que llegará a los cines el 20 de mayo, “sigue a London Clash [MGK], una estrella de cine cuyo mundo se pone patas arriba cuando debe elegir entre perseguir a su único amor verdadero y conseguir un papel protagónico que le cambiará la vida en una película importante”.

Machine Gun Kelly pensó que Megan Fox lo estaba dejando

Machine Gun Kelly (nombre real: Colson Baker) reveló previamente que la película se basó en un mensaje de texto real que recibió de su prometida Megan Fox. En ese momento, pensó que la estrella Megan Fox estaba rompiendo con él.

“Escribí la película para ella porque, sin saberlo, ella era la causa de la espiral”, dijo MGK a Extra antes del estreno de la película el 20 de mayo.

"[Mi personaje] da vueltas en espiral sobre un texto que realmente no entiende y no puede comunicarse con ella, y eso fue lo que me estaba pasando".

¿Cómo reaccionó Fox al guión la película inspirada en ella?

Machine Gun Kelly también compartió cómo su novia Megan Fox, de 36 años, reaccionó al guión y le dijo al medio: "Ella dijo: '¿Esto es lo que estabas pensando todo el tiempo?'".

La Verdad Noticias informa que, la última payasada salvaje del cantante de "Emo Girl" se produce solo una semana después de que él y Fox, que están comprometidos desde enero, fueran noticia en los Billboard Music Awards 2022.

Antes de la entrega de premios, Fox compartió una captura de pantalla de una conversación de texto entre ella y la estilista Maeve Reilly, en la que reveló que ella y su novio hicieron un agujero en el área de la entrepierna de su ceñido mono azul para que los dos pudieran tener sexo.

