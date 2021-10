Machine Gun Kelly lo dará todo en su nuevo álbum

Machine Gun Kelly se sincera sobre los detalles de su próximo álbum titulado ‘Born with Horns’ en una entrevista con el programa Sunday TODAY con Willie Geist, el cual se emitirá este fin de semana. Asimismo, compartió lo que los fans podían esperar en cuanto a sonido, lirismo e incluso insinuó una fecha de lanzamiento para el próximo día de Año Nuevo.

“Se siente más pesado con la guitarra, sin duda, líricamente definitivamente va más profundo, pero nunca me gusta hacer nada igual… Cada álbum es una yuxtaposición del último álbum. Así que fui y estudié Tickets, y escuché el sonido brillante que tenía, y para este álbum simplemente apagué las luces”, explicó a Willie Geist.

El rapero y Travis Barker se tatuaron el nombre de su nuevo álbum en el brazo derecho.

Recordemos que en agosto pasado, el rapero convertido en punk anunció su sexto álbum de estudio a través de Instagram junto al baterista de blink-182 y colaborador recurrente Travis Barker, quien actuará como productor ejecutivo de ‘Born with Horns’. El álbum, dijo Kelly, servirá como contraste de su último lanzamiento titulado ‘Tickets to My Downfall’.

¿Su nuevo álbum llega el primer día del 2022?

Machine Gun Kelly, quien tuvo que ser separado de Conor McGregor en los pasados VMAs, añadió: “Ya no tengo miedo, no hay nada que me impida ser mi verdadero yo, y mi verdadero yo no puede ser silenciado, no puede ser refrenado. Es una fuerza, es como un huracán. No puedo detener eso, simplemente continúa hasta que se siente como si me detuviera, y no tengo ganas de parar pronto”.

Finalmente, el rapero insinuó que la fecha de lanzamiento para este proyecto podría ser en Año Nuevo: “En el momento en que abres los ojos y es 2022, tendrás algo que escuchar”. La entrevista completa con Sunday TODAY con Willie Geis saldrá el domingo en punto de las 8 am ET a través de la señal de NBC.

¿Qué hace Machine Gun Kelly?

La pareja ha captado la atención de todo el mundo.

De acuerdo con información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Machine Gun Kelly es un rapero, cantante y actor estadounidense que destaca en el mundo de la música por su flujo lírico de tiro rápido. Actualmente está muy enamorado de la famosa actriz Megan Fox, con quien mantiene una tórrida relación.

