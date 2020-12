¿Machine Gun Kelly insultó el nuevo álbum de Eminem?/Foto: Xxl Mag

Machine Gun Kelly se burló del nuevo álbum musical de Eminem, "Music To Be Murdered By: Side B", sin nombrar al nativo de Detroit.

El rapero de Cleveland envió una indirecta en el tuit después de que se supo que Slim Shady había lanzado algunos "ataques ocultos" contra él en su álbum sorpresa.

Los fanáticos de Eminem están convencidos de que los dos últimos tuits de Machine Gun Kelly son sobre el nativo de Detroit.

En Twitter el sábado, el rapero de Cleveland escribió: "Esos subliminales" con emojis de "cubo de basura" y "Cara con lágrimas de alegría".

those subliminals ���� — Blonde Don (@machinegunkelly) December 18, 2020

En el álbum sorpresa, que se lanzó el viernes, el "Rap God" reaviva su rivalidad con el novio de Megan Fox en un par de pistas.

En "Zeus", Em comienza abordando la infame pelea. “Buen tiempo, descuidado/ Ella piensa que Machine me lavó/ Lo juro por Dios, hombre, su rapero favorito desearía haberme cruzado”, rapea.

En "Gnat", para el que también lanzó un video, Em aparentemente hace referencia a MGK en el gancho. "Vienen a mí con ametralladoras (Machine Gun)/ como tratando de luchar contra un mosquito".

Fans critican a Machine Gun Kelly y defienden a Eminem

Los fanáticos de Marshal Mathers, que sabían que MGK estaba atacando a su rapero favorito por insultarlo en su nuevo álbum "Music To Be Murdered By: Side B", lo criticaron por su tuit.

Los fanáticos de Em atacaron a MGK en las respuestas, y algunos usuarios compartieron capturas de pantalla de su última entrevista en la que culpó a Eminem por el fracaso de su álbum.

Eminem y MGK han reavivado sus rivalidades del pasado, y los fans están respondiendo a la polémica/Foto: Cleveland

El rapero BTR citó la respuesta de MGK y tuiteó: 'Una vez más, el rapero Machine Gun Kelly demuestra que escuchó un álbum completo de Eminem el día que salió".

"En este punto es tan patético lo mucho que intenta ch*par a Eminem para llamar la atención", dijo otro internauta. Otro respondió directamente a Machine Gun Kelly y dijo: 'Él literalmente dice MACHINE GUN, así que no es subliminal".

