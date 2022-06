Machine Gun Kelly casi se pega un tiro en una llamada con Megan Fox.

Machine Gun Kelly una vez "se rompió" y puso un arma cargada en su boca mientras hablaba por teléfono con su ahora prometida Megan Fox. En su nuevo documental de Hulu, “Life in Pink”, el rockero detalló una noche oscura en julio de 2020 mientras lamentaba la pérdida de su padre, quien falleció en el primer aniversario del lanzamiento de su álbum “Hotel Diablo” .

“No salía de mi habitación y comencé a ponerme muy, muy, muy oscuro. Megan fue a Bulgaria a rodar una película y empecé a sentir una paranoia realmente salvaje. Me seguía volviendo paranoico que alguien vendría y me mataría”, recordó MGK, de 32 años.

La Verdad Noticias informa que, Machine Gun Kelly, cuyo verdadero nombre es Colson Baker, agregó que siempre dormía con una escopeta al lado de su cama y "simplemente se rompió" ese día.

Machine Gun Kelly consideró el suicidio tras perder a su padre

“Llamé a Megan. Yo estaba como, 'No estás aquí por mí'. Estoy en mi habitación y estoy, como, enloqueciendo con ella. Amigo, puse la escopeta en mi boca. Y estoy gritando por teléfono y como si el barril estuviera en mi boca. Y voy a amartillar la escopeta y la bala, cuando vuelve a subir, el cartucho se atasca. Megan está como muerta en silencio”.

El rockero Machine Gun Kelly dijo que ese momento fue cuando se dio cuenta de que “algo no andaba bien”, y agregó que Fox y su hija Casie, de 12 años, compartieron que ya no querían “hablar con [él] a través de un velo”.

"'Quiero que me guste, verte como mi padre' y 'Quiero verte como mi futuro esposo' y dije, necesito dejar las drogas de verdad esta vez", dijo, aunque no especificó si estaba drogado durante el incidente.

Megan Fox "se convirtió en el sol" para MGK

Kelly dijo que Fox, de 36 años, "se convirtió en el sol" para él, diciendo que su mundo giraba en torno a ella y que ella lo ayudó a crecer y le dio vida. “Eso es lo que me ayuda a escribir esas canciones. Porque es como todos los cuentos de hadas que nunca te contaron en la escuela... la pasión entre nosotros es de otro mundo”, dijo.

Machine Gun Kelly y Megan Fox comenzaron a salir después de conocerse en el set de “Midnight in The Switchgrass” a principios de 2020 y confirmaron su relación en junio de 2020. La cantante de “Emo Girl” le propuso matrimonio a la actriz de “Transformers” en enero de 2022. Fox comparte tres hijos con ex esposo Brian Austin Green.

El rockero se ha mostrado abierto a trabajar en su lucha contra el abuso de sustancias y los problemas de salud mental , diciendo en 2020: "Actualmente, mi droga preferida es la felicidad y el compromiso con el arte, en lugar del compromiso con un vicio que creo que hizo el arte. Estoy tomando medidas".

