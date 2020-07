Machine Gun Kelly asegura que su novia Megan Fox “tiene los pies más hermosos”/Foto: News Search Engine

En la edición de esta semana de cosas que no necesitábamos saber pero que ahora sabemos: Machine Gun Kelly cree que los pies de Megan Fox son hermosos. Pero no como "hermoso" en ningún tipo de paso, "oh, sí, son agradables". No, el rapero de 30 años quiere que el mundo sepa que la alumna de New Girl de 34 años tiene "los pies más bellos que existen". ¡Muy bien entonces!

No hay críticas para los fetichistas de los pies, es solo que esta noticia no era exactamente lo que esperábamos de la nada en una mañana de lunes a viernes. Sin embargo, MGK anunció sus sentimientos sobre el asunto con bastante indiferencia, así que aquí estamos.

El rapero de "Bloody Valentine" habló sobre los pies de Megan en una nueva entrevista en video para Teen Vogue, que llegó a YouTube el lunes 13 de julio, y ahora los fanáticos comparten el interesante dato en todas las redes sociales.

En el segmento de video, MGK habla sobre sus muchos videos musicales antes de llegar a su colaboración más reciente con su nueva novia Megan Fox.

La actriz de Transformers apareció en las imágenes tanto del video musical como de la portada de su último sencillo, mientras que también sirvió como confirmación de que estaba saliendo con el rapero después de su divorcio de Brian Austin Green.

MGK adora los pies de Megan Fox

El cameo de la artista provocó muchas conversaciones sobre sus rumores de citas, pero otras recogieron algunos *ejem* momentos interesantes del video musical en particular. A saber, esa escena donde literalmente pisa la cara de MGK.

“No es ningún secreto. Creo que los pies son hermosos", reveló MGK, antes de agregar," Y creo que Megan tiene los pies más hermosos que existen".

El rapero recordó una conversación que tuvo con Megan antes de filmar la escena del pie en cuestión. "Pensé, 'Megan, ya sabes lo que voy a preguntarte. Y ella dijo: 'Sí, literalmente me pedí una pedicura solo porque sabía que me ibas a preguntar eso'”, explicó. “Entonces pensé, 'Muy bien. Bueno, póntelo".

Sin sorprendernos, MGK eventualmente agregó que su video para "Bloody Valentine" ha terminado siendo su video musical "favorito" hasta ahora. Parecía gritar a Megan, quien se supone que se está riendo fuera de la pantalla, diciendo que era importante para él por "otras razones más personales".

Como cualquier novio orgulloso, incluso aprovechó la oportunidad para elogiar las habilidades interpretativas de su novia después de leer un comentario sobre su actuación en Jennifer's Body. Señaló que su presencia en pantalla es "un testimonio de su arte como un ser humano existente", que terminó trayendo "esa misma energía a la sesión de 'Bloody Valentine'".

Megan había estado casada con el actor Brian Austin Green durante casi una década, hasta que decidió divorciarse para formalizar su romance con MGK, cuyo verdadero nombre es Colson Baker/Foto: Pinkvilla

En junio se conoció la noticia de que Megan y MGK estaban "saliendo oficialmente" poco después del estreno del video musical. Megan se separó de su esposo, Brian Austin Green, después de meses de distanciamiento, según el episodio de podcast del alumbre 90210 donde anunció su separación.

Desde entonces, Megan y Machine Gun han estado "disfrutando pasar más y más tiempo juntos y tienen una fuerte conexión", según una fuente de Us Weekly, quien agrega que la pareja solo se ha "vuelto más seria" y se están "refiriendo el uno al otro como novio y novia", desde entonces.