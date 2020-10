Macaulay Culkin y su ATERRADOR cubrebocas hecho con ‘piel’ de Kevin McCallister

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.



Don't forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020

Macaulay Caulkin compartió la que ha sido considerada como la promoción más aterradora sobre el uso del cubrebocas, y no estamos seguros de que volvamos a ser los mismos después de verlo. Macaulay rindió homenaje a la amada película navideña “Mi pobre angelito” (Home Alone para los puristas) al ponerse un cubrebocas que adapta el grito de su icónico personaje con ambas manos en las mejillas. El resultado es una especie de híbrido demoníaco entre Macaulay, de 40 años, y Kevin McCallister, de ocho, y la verdad se ve increíble. Macaulay acompañó la publicación con un mensaje que motiva a sus seguidores a usar el cubrebocas para protegerse del COVID-19. "Me mantengo a salvo de Covid con la piel desollada de mi yo más joven", escribió, antes de recordarles a todos: "No se olviden de usar sus máscaras, niños". Macaulay ha estado bastante callado en las redes sociales desde que celebró su 40 cumpleaños en agosto, y se conectó a Internet para recordarles a todos cuántos años tenemos. Oye, alguien tiene que hacerlo . La estrella dejó a todos inquietos simplemente al tuitear: "Hola chicos, ¿quieren sentirse viejos? Tengo 40 años. De nada ". Macaulay Culkin en American Horror Story Aunque la estrella es mejor conocida por su papel en la película de 1990, Macaulay está listo para probar algo nuevo con un papel en American Horror Story. El showrunner de AHS, Ryan Murphy, reveló que Culkin está listo para filmar una escena de sexo "loca" con Kathy Bates. Hablando con E! News, compartió que es un gran fan de Culkin y quería darle un papel "loco". Murphy, burlándose de su "gran, gran parte loca", continuó: "Le pedí hablar con él por teléfono y me dijo que estaba bien. "[Cuando] hago castings, nunca dejó que la gente lea nada, por lo general. Dije: "Está bien, aquí está el terreno de juego". Y les conté el personaje y le dije que tiene sexo loco y erótico con Kathy Bates y hace otras cosas. "Hizo una pausa y dijo:" Este parece el papel para el que nací ". Entonces, se anotó en ese mismo momento. Macaulay Culkin inspiró a toda una generación de niños traviesos que sueñan con quedarse solos en casa, y tiene más que merecido brillar una vez más en la actuación.