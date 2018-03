Macaulay Culkin sorprende con radical cambio de look

Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Macaulay Culkin parece no envejecer. El protagonista de "Mi pobre angelito", ya tiene 36 años, y ha tenido que superar difíciles momentos de adicción a las drogas y el alcohol. El ex actor infantil, que años atrás lucía descuidado, parece estar renovado y quiso mostrarlo con un cambio de look que hace recordar a su querido e inquieto personaje. Así lucía en 2015: Y así fue captado por los paparazzis en Los Ángeles, Estados Unidos, mientras iba a cenar con Brenda Song esta semana:

Macaulay Culkin parece no envejecer

Te puede interesar

https://twitter.com/sassyc_001/status/889805543719809025 https://twitter.com/zesty_celebrity/status/889770890321436672 Ambos protagonizan la película "Changeland", que marcará el debut de Seth Green como director.