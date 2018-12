Macaulay Culkin confirmó que no sabía que la película que veía como Kevin en Home Alone no existe

Hace unas horas Macaulay Culkin afirmó el hecho de que la película ‘Angels With Filthy Souls’ que aparece en la cinta Home Alone o Mi pobre Angelito, donde interpreta a Kevin McAllister no existió, además admitió que hasta hoy no sabía de ese hecho curioso.

Esto se dio cuando el actor y productor de comedia Seth Rogen tuiteo respecto al tema que se habría popularizado desde hace unas horas, escribió:

“Toda mi infancia, pensé que la película antigua que Kevin ve en Home Alone (Angels With Filthy Souls) era en realidad una película antigua”.

Sin embargo Culkin respondió este dato curioso con un sorprendente:

“Yo también”, afirmando así que la película no existe y que cuando era un joven actor desconocía este hecho.

Esta fragmento de película es parte esencial de la trama puesto en esta escena Kevin conoce a la perfección los diálogos y los usa para pedir pizza y también para ahuyentar a los ladrones, pero que creen, no existe y es sólo un clip de un minuto 20 segundos creado por el guionista para la película.