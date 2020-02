Macaulay Culkin: La desgarradora razón por la que se alejó de Hollywood.

¡La canasta del año! Un mexicano fue el jugador responsable de encestar una canasta impresionante que le dio el triunfo a UCLA sobre Arizona State El sobresaliente deportista es Jaime Jaquez Jr., quien anotó un triple en el último segundo de la parte final del juego El partido se encontraba 72-72 y con tres segundos en el reloj, el joven de 19 años tomó el balón y consiguió el tiro que definió el marcador por 75-72 ¡Fantástico! . . . . #deporte #canasta #juego #ucla #basketball #basketballgames #basquetball #basquetbol #arizonastate #jaimejaquezjr #canastadelaño

