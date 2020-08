Macaria confiesa un gran secreto de Vecinos

La serie ‘Vecinos’ cumple quince años de haberse estrenado por la señal de Televisa, es por ello que a través de las redes sociales se han estado llevando diversas dinámicas con el elenco para que convivan con los fanáticos de esta producción; una de ellas ha sido protagonizada por Macaria, quien ha revelado un gran secreto ante las cámaras.

Hablar de ‘Vecinos’ es hablar de una de las series de comedia más famosas de la televisión mexicana en la actualidad, pues no se puede negar que los personajes han logrado cautivar a más de uno, sobretodo el de Magdalena López Pérez, una mujer pobre con aires de grandeza y que es interpretada por la actriz Macaria.

Esta famosa actriz de Televisa ha sido parte de la exitosa producción de Elías Osorio desde el principio, pero recientemente y en el marco de la celebración del decimoquinto aniversario se dio a conocer que el personaje de Doña Magda no iba a ser el que interpretaría originalmente, información que dejó en shock a muchas personas que aman la serie.

Macaria conquistó al público con su papel de Doña Magda en 'Vecinos'.

Macaria iba a ser Lorena en 'Vecinos'

Dicho dato fue revelado por la actriz Macaria en una entrevista realizada a través de la cuenta de la serie de Televisa en Instagram, ahí menciona que el papel que originalmente había sido destinado para ella era el de Lorena Ruíz de Ríos, la esposa del fantasioso director Frankie Rivers.

“Mi primer día en ‘Vecinos’ fue cuando grabamos el piloto, en ese piloto yo no fui Magdalena, yo era Lorena, entonces ahí les dije yo: ‘Es absurdo, yo no puedo ser mamá de un niño de la edad de Octavio (Benito)’, entonces ahí nos cambiaron y así me llegó Magda, que ha sido un disfrute estos quince años”, declaró la actriz en Instagram.

Macaria se ha convertido en una actriz muy querida de Televisa.

Macaria señaló en esa misma entrevista que le parece muy extraño que un personaje tan horrible como lo es Doña Magda logre ser tan querido por el público; en la publicación es posible leer varios mensajes donde los fanáticos del programa agradecen a la actriz por su trabajo tan espectacular dentro de ‘Vecinos’ y que no se imaginan a otra persona en ese papel.

