Macarena García, sintió perder el papel Sandra en Los Elegidos (EXCLUSIVA)

Macarena García es una actriz de la nueva generación que ha destacado en la nueva teleserie de Televisa, Los Elegidos, un nuevo programa que ha destaco gracias a su guión que incluye personajes con poderes, al estilo de los superhéroes que han dominado el cine y las series en plataformas de streaming.

En entrevista exclusiva con LA VERDAD, Macarena García, quien interpreta a Sandra García García, en la nueva serie ‘Los Elegidos’, “Me siento muy feliz y satisfecha de participar en esta gran producción”, comentó la joven actriz, “Mi personaje es Sandra García García, es una chica que es capaz de todo para conseguir lo que quiere”, comentó.

Los elegidos.

Nos dijo que a su personaje le gusta “Cobra”, interpretado por el actor Jason Romo a quien entrevistamos previamente, y también nos contó que es lo que le gusta de su personaje que se parecerse a ella misma.

Macarena García

“Algo similar entre Sandra y yo es que reaccionaría exactamente de la misma manera que reaccionó ella al inicio de la serie, es una persona fuerte”, nos comentó en exclusiva.

Aclaró que ahora que ha iniciado la transmisión de esta serie a nivel nacional los mensajes de sus seguidores han sido muy bonitos, sin embargo no todo ha sido color de rosas puesto que en un principio Macarena se las vio difícil.

“Desde que leí el casting supe que ese papel lo quería, sin embargo el día del casting me encontraba en Japón así que envié mi video, posteriormente se realizó la entrega de los resultados y pues tampoco puede estar allí, y me dije a mi misma ‘ya no me quedé’, y cuando regresé fui a buscarlos”, nos contó la joven, sin embargo el drama no terminó.

Macarena volvió y busco a quienes realizaron el casting quienes le informaron que ya tenían a la nueva Sandra García, esta noticia no la desanimó.

“Cuando me acerqué a los productores me dijeron ‘es que ya la tenemos’, y eso lejos de desanimarme se convirtió en una obsesión, empecé a hacer mi investigación, y pregunte quien se había quedado con el papel, pues quería saber quién podría tener el papel que tanto quería”, señaló.

Posterior a ese episodio por fin le dijeron que la que se habría quedado con el papel era una tal Macarena García y así es que fue ella que se quedó con el personaje en la serie Los Elegidos.

