Macarena Achaga muy sexy presume elegante abrigo de peluche (FOTO)

Macarena Achaga SIN SOSTÉN juguetea con elegante abrigo de peluche (FOTO)

La actriz argentina Macarena Achaga ha conquistado a sus fans con una atrevida pose en donde presume de sus encantos y un atuendo totalmente exquisitamente otoñal.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la sensual actriz Macarena Achaga ha publicado una imagen con la que ha conquistado las redes sociales y que tituló de esta manera:

“El día que @alexiaulibarridesign me tomó esta foto mientras jugábamos en su patio decidimos prepararles la sorpresa que les enseñaré hoy x la noche en #mbfw ���������������� Que creen que es?�� Comenten qué se imaginan ������������ AY AY AY AYYYY CANT WAIT TO SHOW YOU”.

En la imagen la argentina aparece en una pose de exterior luciendo un abrigo color palo de roja presumiéndose totalmente sin sostén, que es lo que ha enloquecido a su nutrido fandom, que hasta el momento ha logrado más de ochenta mil reacciones y cientos de comentarios.

“Que belleza de mujer”, “Hermosa me dejaste sin palabras estas bebesita bellísima hermosa”, “Cualquier lugar que utilices como spot lo haces perfecto”, “No me canso de decir que te Amoooo”, “Pues hombre..... yo diria que como hace calorcitoooooo..... te quitaras el abrigoooooooo”, “Mi Diosa Griega no puedo con tanta belleza”, son algunos de los comentarios que resaltan en la ardiente publicación.

JULIANTINAS EN ELLE

Hay que destacar que Macarena Achaga y Bárbara López conforman la pareja del momento, pues son las más populares en las redes sociales y en las alfombras rojas de todas las premiaciones, ambas actrices tienen el fandom más fuerte que se ha visto en años y que las siguen por todo el mundo, estas dos chicas han enseñado al mundo que el amor no tiene colores.

Es por eso que ahora Juliantina está disfrutando del éxito obtenido por tanto cariño y son tapa o portada de otra revista más, se trata de Elle México quienes decidió que ambas señoritas deberían estar juntas para hacer un gran shooting en donde ambas mostrarían ese cariño mutuo que tanto enloquece a sus fans llamadas Juliantinas.