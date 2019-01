Maca Carriedo habla sobre el pleito del ‘pirrín’ de Alfredo Adame

En días pasados, se viralizó un video donde se ve a un Alfredo Adame furico, manoteando y diciendo groserías en plena entrevista durante un programa, donde al final, terminó abandonando el set de grabación exigiendo una disculpa hacia su persona.

El clip lo dio a conocer la conductora Maca Carriedo a través de sus redes sociales, dejando a todos los cibernautas impactados por la actitud del actor.

Ahora, tras la polémica Maca dio su versión de lo ocurrido y dejó en claro que la molestia de Alfredo Adame no fue sólo con ella, sino también con Alan Tacher.

“La verdad es que Alfredo así reacciona, pero no estamos peleados, nos despedimos bien, no he tenido ningún problema con él, no tengo nada malo que decir de él”, indicó.