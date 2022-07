Mac Miller sorprende con mixtape en plataformas de streaming

Mac Miller causa furor en las redes sociales, pues se ha lanzado el sexto mixtape del rapero, I Love Life, Thank You, en plataformas de streamind digitales y que esta ha sorprendido a todos los fans del fallecido cantante.

Hay que destacar que Miller lanzó por primera vez el mixtape de 13 pistas en octubre de 2011, con colaboraciones de Talib Kweli, Sir Michael Rocks, Come Up y Bun B. Los créditos de producción incluyen trabajos de 9th Wonder, Clams Casino, Big Jerm, Cardo, E Dan, Black Diamond, Brandun DeShay y Miller.

Lanzado un mes antes de su álbum de estudio debut Blue Slide Park, las pistas del mixtape del famoso Mac Miller se lanzaron junto con su campaña "Road 2 a Million Fans" a partir de abril de 2011.

Por cada 100,000 seguidores que ganó en Twitter, lanzó una nueva canción. “Love Lost” llegó primero, seguida de “Family First”, “Just a Kid”, “The Miller Family Reunion”, “Cold Feet” y, por último, “Willie Dynamite”, que llegó cuando alcanzó los 900.000 seguidores. Hizo que todo el proyecto estuviera disponible para descarga digital después de alcanzar el millón.

Mixtape de Mac Miller sorprende a fans

Mac Miller’s ‘I Love Life, Thank You’ mixtape is officially available on all streaming platforms now ❤️ pic.twitter.com/uNAXwkpudO — The Mac Miller Memoir (@MacMillerMemoir) July 22, 2022

Para celebrar el lanzamiento de “I Love Life”, Rostrum Records y el sub-Reddit de r/hiphopheads organizarán un espacio para transmitir el mixtape durante 12 horas, compartir fotos y videos nunca antes vistos, hacer obsequios y hablar con personas cercanas.

A Miller, quien murió de una sobredosis el 7 de septiembre de 2018. Su último álbum, Circles, se lanzó póstumamente en enero de 2020 con la ayuda del productor Jon Brion. Luego, en 2021, el mixtape gratuito de Miller, Faces, debutó en la transmisión después de siete años.

La muerte de Mac

Miller murió a la edad de 26 años por una sobredosis en 2018; antes de su muerte tan inesperada y prematura, el rapero disfrutó de un éxito comercial que inició desde el 2007, cuando se publicó But My Mackin’ Ain’t Easy.

Si recordamos tuvo también una relación de dos años con la diva pop, Ariana Grande. Lamentablemente, no lograron sobrellevar los obstáculos creados por el abuso de sustancias de Miller.

Parecía que podrían llevar una buena relación tras el rompimiento, pues parecían haber sido grandes amigos antes del romance y también tuvieron increíbles canciones como The Way o My Favorite Part,

Cabe destacar que Mac Miller murió pocos meses después, situación que rompió el corazón de Ariana hasta el punto que la cantante rompió su compromiso con su entonces prometido, Pete Davidson. Sin lugar a dudas, para el mundo de la música y sus fanáticos, su ausencia no dejará de doler.

