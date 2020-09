Mac Miller: A dos años de su trágica MUERTE, así recuerdan al rapero

Fans recuerdan a Mac Miller con emotivas publicaciones

El rapero estadounidense Mac Miller era uno de los jóvenes artistas que estaba comenzando a tener una exitosa carrera en la industria de la música, pero una trágica muerte estremeció a los fans del famoso, pues todo surgió hace dos años.

Fue un 7 de septiembre de 2018 cuando sucedió la terrible tragedia que acabó con la vida del ex novio de Ariana Grande, el rapero fue hallado sin vida en el interior de su su casa en California. Las causas de su muerte fue por una sobredosis accidental de drogas.

El cantante Mac Miller era conocido por las canciones como “Good News” y Self Care”, por lo que su fallecimiento conmocionó al mundo de la música, en especial a la intérprete de “Thank u, next”, quien quedó devastada por la muerte de una persona muy importante en su vida.

2 años desde que se nos fue este angel�� #MacMiller pic.twitter.com/KOhg1La1t2 — antooo�� (@vausemman) September 7, 2020

Fans recuerdan a Mac Miller tras su muerte

A través de las redes sociales los admiradores del rapero estadounidense han expresado emotivos mensajes y han comentado lo mucho que extrañan al cantante, de igual forma otros usuarios han comentado que su muerte fue uno de los momentos más dolorosos.

Hoy un excelente musico cumple 2 años desde que dejo este mundo:(. Hablo de #MacMiller ❤ fue una hermosa persona con un alma bondadoaa. No solo fue pareja de Ariana Grande sino tambien un gran música, con una voz de lptm. pic.twitter.com/2v6ASWROaQ — Ariana Salcedo♡ (@ArianaS73124078) September 7, 2020

Otros fans decidieron recordar con emotivos videos al compositor Mac Miller cuando hacía lo que más le fascinaba y era cantar en el escenario. Uno de los internautas escribió que fue un brillante músico con un alma hermosa que dejó este mundo hace dos años.

Recordamos que el pasado 17 de enero de este año 2020, fue lanzado “Circles”, el sexto disco del cantante, pues la familia del rapero quiso honrar la memoria del famoso, y dar a conocer el proyecto que quería lanzar para sus fans, por lo que esta sorpresa alegró a los fanáticos.

Mac Miller el ex de la cantante Ariana Grande, logró emocionar a sus fans con sus canciones como: “Hurt Feelings”, “Swimming”, “Objects in the mirror”. De igual forma tuvo la oportunidad de colaborar con grandes artistas como Christina Aguilera, Maroon 5, entre otros. ¿Cuál tema es tu favorita?