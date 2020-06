MÚSICA: Travis Scott demandado por PLAGIO de 'Highest In the Room'

Tres compositores están demandando a Travis Scott y los otros autores y productores acreditados por su exitosa canción, "Highest In the Room", alegando que la canción plagio su melodía de guitarra distintiva de un tema compuesto por los demandantes.

"Highest In the Room" alcanza 249 millones de reproducciones en YouTube

"Highest In the Room" debutó en el número 1 en el Hot 100 en octubre pasado, convirtiéndose en el segundo single número 1 de Travis Scott y el primero en debutar en la cima de la lista, después de ganar 59 millones de transmisiones en los Estados Unidos y 51,000 ventas de canciones digitales en la semana que terminó en octubre. 10. La canción finalmente pasó 22 semanas en el Hot 100.

Travis Scott y los otros autores y productores, fueron acusado de "pretender estar interesados en una colaboración", solo para "intencionalmente [romper] las reglas explotando el trabajo de los demandantes sin consentimiento o una licencia, disfrazando la música del demandante como suya".

Olivier Bassil, Benjamin Lasnier y Lukas Benjamin Leth presentaron la demanda el martes 9 de junio en un tribunal federal de California contra Travis Scott, cuyo nombre real es Jacques Webster, junto con otros escritores y productores acreditados en la canción, incluidos Oz (Ozan Yildirim), Nik D (Nik Dejan Frascona), Mike Dean, Cash Passion (Jamie Lepr) y Sean Solymar.

La demanda también nombra a Cactus Jack Records, Grand Hustle LLC, Sony Music Entertainment, Sony / ATV Music Publishing, Papa George Music y These Are Songs of Pulse, una compañía de California.

Travis Scott enfrenta demanda por plagio

Según la queja de 37 páginas, los compositores alegaron que crearon una canción titulada "Cartier" con una melodía de guitarra distintiva en 2019. Cuatro días después de crear la canción, Lasier publicó un enlace a la canción que contiene la melodía de guitarra original en un Grupo de debate público en línea para productores de música.

Más tarde envió su trabajo original al artista de hip-hop Desiigner y al menos a 100 productores y artistas, incluido Lepr, con la esperanza de que estuvieran interesados en licenciar el trabajo o en futuras colaboraciones.

Después de publicar también la canción en Instagram, Lasnier dice que comenzó a mantener correspondencia con Lepr, enviándole ritmos esperando que los licenciara. Lasnier también envió el trabajo a Yildirim y Frascona.

Cuando se lanzó "Highest in the Room", Bassil, Lasnier y Leth encontraron la melodía de guitarra de la canción sustancialmente similar a "Cartier".

"No hay duda de que los Demandados" ‘Highest in the Room" se modelaron y copiaron partes originales, prominentes y cualitativamente y cuantitativamente importantes del "Cartier" del demandante", dice la queja.

Travis Scott no ha respondido a controversia por demanda

Richard Busch, el abogado de los tres compositores, comentó: “Todo lo que básicamente tenemos que decir está establecido en la queja. Solo agregaré que nuestros clientes son compositores / productores muy exitosos que, como se establece en la Demanda, y es una práctica común, correspondieron con los escritores acusados con miras a licenciar su trabajo a través de una colaboración. Nunca esperaron que esto terminara en una demanda, pero sintieron que no tenían más remedio que tomar esta acción bajo estas circunstancias.

Los tres compositores están pidiendo a un juez que declare que Travis Scott y los demás infringieron voluntariamente su trabajo. Además, los tres están pidiendo daños y su parte de las regalías por "El más alto en la habitación", que según predicen ya ha ganado más de $ 20 millones.