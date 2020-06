MÚSICA: Toda la discografía de Björk es lanzada en Bandcamp

Toda la discografía de estudio de Björk ahora está disponible en múltiples formatos en Bandcamp, quienes anunciaron que todos los ingresos de la venta de su música en el sitio se destinarán a Black Lives Matter UK desde hoy hasta el final de la recaudación de fondos NAACP de Bandcamp mañana (12 a.m. Pacífico).

Bandcamp tendrás los 10 álbumes de Björk

Los álbumes de Björk, desde Debut de 1993 hasta Utopía de 2017, están disponibles en formato digital, de vinilo, de casete y de CD. A principios de este mes, el sello de Björk, One Little Indian, cambió su nombre a One Little Independent.

El fundador de Björk, Derek Birkett también hizo donaciones a organizaciones como Honoring Indigenous Peoples Charitable Corporation y la Association on American Indian Affairs en nombre de la etiqueta.

En mayo, Björk retrasó su próxima gira a 2021.

Björk recuerda su historia musical

Si hay una constante en los nueve álbumes de estudio de Björk, son sus constantes cambios en su estilo musical. Después de un trío de álbumes ganadores con el estilo pop islandes de The Sugarcubes, su primer álbum en solitario, titulado, "Debut", funcionó como un reinicio completo.

Desde el primer vistazo del gigantesco oso de peluche que avanzaba por el bosque por la noche hasta la imagen de una docena de Björks momificados retorciéndose frenéticamente en un nido de pájaros, quedó claro que la diversión surrealista desgarradora y la incomodidad aprensiva serían parte importante de su estética.

Debut y Post, reescribieron las reglas de la música de club; la vertiginosa y alegre "Big Time Sensuality" fue una celebración en el aire del éxtasis romántico, mientras que la melancólica "Hyperballad" esbozó una narrativa inquietante de una relación tóxica con una sola imagen visual deslumbrante: una mujer de pie en un acantilado, mirando hacia un océano furioso.

Björk debuta como actriz en “The Juniper Tree”

A partir de ahí, Björk procedió a romper esquemas y su propio estilo. Con Homogenic, desfragmentaron la música electrónica combinando los fragmentos con arreglos de cuerda suntuosos; para Medulla, descartó por completo la instrumentación, alistando invitados como Rahzel, Tanya Tagaq y Mike Patton y construyendo canciones enteras a partir de muestras de la voz humana; y para la impresionante Vulnicura de 2017, creó una experiencia de realidad virtual itinerante y fue honrada con una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno.

Te puede interesar: Björk trae de regreso la moda de los cassettes en una colección multicolor (FOTOS)

Fans concuerdan en que hay artistas contemporáneos que no tendrían carreras si Björk no les hubiera abierto el camino.